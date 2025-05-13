三星S25 Edge亮相 中華電信今中午開放預購

三星Galaxy S25 Edge今（13）日亮相，5月30日正式在台灣市場開賣。中華電信宣布，自今天中午12時起至5月29日17時止，開放民眾預購Galaxy S25 Edge，預購者可於5月27日起優先領機，提前體驗新機魅力。

中華電信為國內銷售Galaxy S25 Edge新機最多容量選擇的電信業者，月繳999元以上，搭配「舊機換新機」，舊機回收價加碼折3000元、VIP最高折5000元；消費者於上述期間至中華電信網路門市完成預購Galaxy S25 Edge新機，享有原廠限量早鳥禮「容量免費升級至512G」，等同於現賺4000元回饋。

消費者若選擇月繳1399元、36個月租期方案，搭配舊換新、VIP優惠，即能以專案價1萬1990元起入手Galaxy S25 Edge 256G、Galaxy S25 Edge 512G獨家專案價1萬5990元起，皆享指定銀行信用卡24期0利率。中華電信不僅一次提供消費者Galaxy S25 Edge 256G及獨家512G機型，更有鈦輕銀、鈦輕藍、鈦輕黑等多款色系讓星粉選擇。ˊ