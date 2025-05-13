手機也能點餐！麥當勞app再升級 內用、外帶皆適用

麥當勞宣佈，自5月19日起將推出「手機點餐」功能，消費者可以直接使用麥當勞app完成手機點餐，方便免排隊。同時每筆消費皆可累積M Points，享有麥當勞會員專屬優惠與回饋。

繼今年3月麥當勞app整合「甜心卡」數位服務後，麥當勞5月19日起再啟動「手機點餐」新功能，標榜針對內用、外帶與得來速，皆可提供手機點餐服務。針對「內用」顧客，入座後使用手機點餐功能，掃描桌上QR Code或手動輸入桌號，完成點餐後可選擇送餐到桌服務。「外帶」顧客則可使用手機點餐先點購商品，收到取餐通知後，可至手機點餐專屬櫃台取餐。至於「得來速」亦可提早使用手機點餐，並於得來速車道報出取餐號碼，待製作完成後取餐。