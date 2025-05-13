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去年爆紅的CHOYA冰沙強勢回歸！「全家」5月14日獨家開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
超人氣「The CHOYA梅子酷繽沙」夢幻回歸，搭配「The CHOYA 至極梅酒」升級大人系微醺特調。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
超人氣「The CHOYA梅子酷繽沙」夢幻回歸，搭配「The CHOYA 至極梅酒」升級大人系微醺特調。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

去年掀起搶購熱潮、讓網友在社群不斷敲碗的「The CHOYA梅子酷繽沙」強勢回歸！日本國民梅酒品牌CHOYA再度攜手全家便利商店，限期推出全新「無酒精」冰沙版本，這次更加入水蜜桃果粒，打造沁涼又有口感層次的夏季限定飲品。

全家便利商店5月14日至5月27日祭出限時「解憂組合」優惠，只要購買「The CHOYA梅子酷繽沙」、再加購60毫升「The CHOYA至極梅酒」，即可享有組合價119元（原價140元），限量24萬組，售完為止。

CHOYA持續堅持無添加香料、甜味劑、色素與酸味劑，以真實果味打造純粹風味，也因此多年來受到梅酒迷高度肯定。今年升級版無酒精「The CHOYA梅子酷繽沙」以日本頂級紀州南高梅原汁為基底，融合白葡萄、蘋果與檸檬果汁，特別加入水蜜桃果粒，讓整體果香與口感更加豐富。

若想微醺一下，只要將60毫升「The CHOYA至極梅酒」直接倒入冰沙中，就能瞬間升級為大人系特調。即使不喝酒，也能單喝酷繽沙，享受清爽酸甜的「梅」好滋味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「The CHOYA梅子酷繽沙」基底選用日本頂級「紀州南高梅」梅汁，融合天然水果果汁，並特別加入水蜜桃果粒，增添香甜與豐富果肉口感。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The CHOYA梅子酷繽沙」基底選用日本頂級「紀州南高梅」梅汁，融合天然水果果汁，並特別加入水蜜桃果粒，增添香甜與豐富果肉口感。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The CHOYA梅子酷繽沙」解憂組合5月14日至5月27日享優惠價119元，全家便利商店獨家開賣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The CHOYA梅子酷繽沙」解憂組合5月14日至5月27日享優惠價119元，全家便利商店獨家開賣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冰沙 日本 水蜜桃

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