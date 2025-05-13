五月天台北大巨蛋開唱！易遊網應援五迷推訂房與高鐵優惠

玉山銀行冠名贊助五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會—台北站即將展開，易遊網祭好康應援五迷，推出訂房折扣碼最高折250元與高鐵加購78折優惠，讓計畫北上看演唱會的粉絲們，以更划算的價格展開熱血追星旅程。

隨著「追星旅遊」成為新世代消費趨勢，旅遊結合娛樂展演的「粉絲經濟」正快速崛起，帶動演出、交通、住宿等跨產業合作熱潮。看好這波跨界商機，易遊網先後推出五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會「美國站」與「香港站」限定旅遊套票，整合機票、飯店與演唱會門票，打造一站式海外追星體驗，獲得粉絲熱烈迴響。

2025年同時也是易遊網創立的第25周年，站在同樣的里程碑與五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會合作，對品牌更是別具紀念意義。易遊網積極擴展「旅遊×娛樂」的多元布局，希望透過音樂與旅遊的結合，與粉絲共同打造青春記憶的一場集體旅程，一起見證五月天的音樂奇蹟，為消費者創造更有情感連結的旅遊體驗。

針對粉絲北上觀演的住宿需求，易遊網推薦3間鄰近台北大巨蛋的優質飯店，滿足不同預算需求。首先是地理位置絕佳的「台北國聯大飯店」，位於大巨蛋正對面，步行至捷運國父紀念館站僅需1分鐘，每晚含稅4,535元起，是最受歡迎的熱門首選。預算型旅客則可選擇融合時尚與科技風格的「天閣酒店 台北信義館」，每晚含稅僅需2,565元起，捷運僅兩站直達大巨蛋，CP值極高。

若想升級住宿體驗，推薦五星級「台北福華大飯店」，搭乘捷運藍線兩站即可抵達，每晚含稅3,690元起，兼顧交通便利與高品質設施。透過易遊網APP訂房，還能額外享折扣優惠：輸入「Spring110」滿額可折110元、連訂兩晚輸入「Spring250N」則立省250元；訂房加購高鐵車票，還可享高鐵票價78折優惠，北高來回最多可再省655元，等於住宿加交通最高現省近千元，為粉絲精省更多旅費。

此外，針對香港粉絲，易遊網同步推出香港-台北獨家旅遊套票，包含香港台北來回機票及玉山銀行冠名贊助五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會—台北站瘋狂世界搖滾A區門票一張（價值新台幣5,525元），套票限定場次 6月27日或7月12日，已開放線上預訂，每人最低含稅12,900元起，限量套組，售完為止。