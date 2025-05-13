今夏必喝！「The CHOYA梅子酷繽沙」全家5月14日獨家開賣

去年掀起搶購熱潮，網友敲碗期待的「The CHOYA梅子酷繽沙」夢幻回歸了，全家5月14日獨家開賣。

日本國民梅酒品牌CHOYA今年再度與全家便利商店攜手祭出全新「The CHOYA梅子酷繽沙」，冰沙基底選用頂級南高梅汁調製，加入水蜜桃果粒豐富整體口感層次，打造完美的無酒精款清涼冰沙，自5月14日至5月27日，凡購買「The CHOYA梅子酷繽沙」再搭配60ml「The CHOYA至極梅酒」享「解憂組合」，邀請梅酒控一起來共享CHOYA的夏日微醺「梅」好時光。

超人氣「The CHOYA梅子酷繽沙」夢幻回歸，搭配「The CHOYA 至極梅酒」升級大人系微醺特調，升級大人系喝法！酷繽沙搭配「The CHOYA至極梅酒」解憂組合限定開喝為滿足粉絲期待，CHOYA與全家便利商店再度聯手推出「The CHOYA梅子酷繽沙」搭配「The CHOYA至極梅酒」的調酒冰沙組合。

「The CHOYA梅子酷繽沙」冰沙基底精心選用日本頂級「紀州南高梅」梅汁，融合天然的白葡萄、蘋果與檸檬果汁，本次特別加入水蜜桃果粒，增添香甜與豐富果肉口感。再搭配經典的60ml「The CHOYA至極梅酒」倒入其中，就能瞬間升級成專屬夏天的大人系微醺特調。

且延續CHOYA對高品質的堅持，不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，能喝得到真正的酸甜滋味。不喝酒也別擔心，單獨購買無酒精的「The CHOYA梅子酷繽沙」，同樣也能感受到CHOYA的「梅」好滋味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康