麥當勞APP全球版新功能「手機點餐」台灣上線 點餐免排隊

麥當勞數位服務再升級！麥當勞APP全球版推出新功能「手機點餐」，將自5月19日起陸續上線，預計6月下旬逐步推展至全台麥當勞餐廳。

顧客屆時可用麥當勞APP「手機點餐」，點餐免排隊，並透過內用、外帶、得來速多元取餐；每筆消費皆可累積M Points，即享有麥當勞會員專屬優惠與回饋，全面升級用餐體驗。

麥當勞持續數位化並致力打造便利的顧客體驗，今年3月麥當勞APP整合「甜心卡」數位服務，5月啟動「手機點餐」新功能，預計6月下旬逐步推展至全台麥當勞餐廳。台灣是繼韓國、香港、新加坡、馬來西亞之後，導入「手機點餐」功能的市場。

麥當勞APP「手機點餐」點餐免排隊，提供「內用」、「外帶」與「得來速」三種便利的取餐方式。

選擇內用：入座點餐，打開「手機點餐」功能，掃描桌上QR Code或手動輸入桌號，完成點餐後可選擇送餐到桌服務，適合家庭及親友聚餐。

選擇外帶：使用「手機點餐」先點餐，收到取餐通知，即可至「手機點餐」專屬櫃檯取餐；透過預先點餐、現場直取的流程，節省排隊點餐的時間。

得來速：以「手機點餐」提前點餐，前往得來速車道報出取餐號碼，餐廳即開始製作餐點，為行車族提供更便利的取餐服務。

麥當勞APP「手機點餐」自5月19日起陸續上線，預計6月下旬推展至全台麥當勞餐廳，並自7月起，歡樂送服務將升級整合到麥當勞APP；未來顧客可透過麥當勞APP全球版點餐、兌換優惠、回饋以及訂購歡樂送。無論於餐廳點餐或透過歡樂送訂餐，皆可累積M Points並兌換麥當勞餐點，同時享有會員專屬優惠。