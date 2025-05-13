《難哄》網路口碑熱度不減！台灣快閃店6月登場

《網路溫度計DailyView》陸劇網路口碑排行榜（2025/4/12~2025/5/11）

陸劇《難哄》3月完結至今，討論度仍居高不下，近幾個月一直霸佔《網路溫度計DailyView》陸劇網路口碑排行榜前五名，許多劇迷久久出不了坑。如今傳出《難哄》將在台灣辦快閃店的消息，主辦單位臉書發文表示，這次快閃店將辦在新光三越南西店一館9樓，時間為6月5日至7月7日，不少粉絲激動地詢問，「主演會來嗎？」「章若楠會來嗎？」「小白他們真的會來嗎？？」「應該不會只是賣蛋糕吧？」

章若楠低胸水晶禮服出席晚宴 撕拉片釋出飄仙氣

翻攝微博／章若楠official

《難哄》女主角章若楠10日受邀出席法國香水品牌晚宴，她一身黑色低胸水晶禮服搭配珠寶點綴和公主盤髮，仙氣十足，引起大批網友關注。此外，章若楠還以此套穿搭拍攝最近流行的「撕拉片」拍立得，有網友表示，「大好啦是撕拉片」、「美神降臨」。

章若楠拿下《耀眼》女主角 攜手李昀銳新劇受矚

章若楠2月與男星楊洋拍完古裝劇《雨霖鈴》後，已經3個月未進組拍戲。如今她擠下《小巷人家》的關曉彤，接下新劇《耀眼》的女主角，並將與《九重紫》李昀銳搭檔。章若楠與李昀銳過去曾一同上節目玩遊戲，互動自然又有默契，讓不少網友對兩人合作新劇充滿期待。

看更多網路溫度計文章

難哄粉必收！「桑延蛋糕」店家清單出爐 這間店全台門市限時發售！

《難哄》大結局封神！細節藏彩蛋...「天選初戀」章若楠演活破碎感女主

口碑／陸劇《難哄》爆紅帶動原著 柯佳嬿《夢游記》直衝第六 3月暢銷好書榜單揭曉

什麼是「難哄蛋糕」？原型其實是Jellycat？

趙露思、章若楠、田曦薇...「初戀系」陸劇女神TOP 10 誰是你心中的天選校花？