雲品與雄獅打造「鐵道婚禮專車」 最低消費60萬元起

高端婚禮市場掀起場域革命！由雄獅（2731）營運的台鐵旗下美學觀光列車「鳴日廚房」與君品Collection跨界合作，以其獨特的「移動五星餐廳」概念，推出全球首創「鐵道婚禮專車」服務，重新定義現代高訂婚宴。

婚宴專案每場次最低消費60萬元起，提供30位賓客專屬包車服務，從南港站出發，當日往返花蓮，總旅程時間約8.5小時，並包含於花蓮停留2.5小時旅拍、散策等設計，為新人打造一場「行進中的婚禮旅行」。

雲品國際（2748）總經理丁原偉表示，婚宴市場從傳統場域的飯店宴會廳到婚宴會館，君品Collection致力於延伸婚宴的形式，發展出不同風格的場域，提供給消費者更多的選擇，從別墅婚禮、古蹟婚禮、遊輪婚禮、森林婚禮、海灘婚禮、三合院婚禮、歷史建築婚禮、博物館婚禮、廢墟婚禮，甚至露營車婚禮與國外的海島婚禮，持續累積籌辦婚宴的能量與創意。

雲品觀察到近年來婚宴市場辦理預算不變，但逐漸小眾化，因此讓婚宴體驗感跟記憶點相對變得更加重要，雲品國際與雄獅旅遊將鳴日廚房升級成為全世界第一輛「鐵道婚禮專車」，是雲品創造婚禮體驗的最後一塊拼圖，也是業界的創舉與難以複製的服務內容，更讓新人和賓客們感受到喜宴不再是喜宴，而是一場賓主盡歡的珍貴回憶。

與雄獅旅遊合作的鳴日廚房「鐵道婚禮專車」由君品酒店米其林廚藝團隊設計專屬菜單，融合在地風味與世界級餐飲技藝，構築移動中的極致宴會，共分為三款客製化菜單，分別為中西合併的「五星酒店宴會」菜單、「沿線地方創生宴會」菜單以及「米其林星廚宴會」菜單，內含30人婚宴套餐與飲品，而全列車最多可容納50人宴會席次，能讓結婚主人、家人與赴宴賓客留下難忘的鐵道旅行結合婚宴的特殊體驗。

賓客一上車，即可在典雅的黑金色車廂內享用迎賓調酒或迎賓飲料，「五星酒店宴會」菜單內容特色在於，以五星飯店主廚設計的傳統中式宴席料理結合西式餐點，是亦中亦西的婚宴位上料理，讓每一道菜色都成為味蕾的驚喜體驗。「沿線地方創生宴會」菜單則是君品Collection集結了鐵道旅行沿線的在地食材或地方創生店家菜色所設計而成，當旅途行至宜蘭時，桌上就會是宜蘭在地食材入菜的料理，列車行經蘇澳、花蓮時，則會是蘇澳在地食材、或是花蓮在地店家的菜色，讓宴會料理成為味覺與地域文化交錯的風味旅程。

「米其林星廚宴會」菜單，則是以君品酒店米其林廚藝團隊精心設計，將頤宮中餐廳適合在鳴日廚房中料理烹調的菜色，精選至宴會菜單內，因此能夠在列車上品嚐米其林概念菜色，像是粵菜、義大利等經典料理，都能夠在婚禮專車中細細品味。

除餐點本身精緻可口外，鳴日廚房在硬體設計與服務流程亦同樣講究。車廂設計則延續鳴日廚房一貫低調奢華風格，由專業美學團隊操刀，內裝榮獲2023年德國iF設計金質獎及服務體驗設計獎肯定，結合黑金配色、咖啡吧台與全程專屬管家服務，讓每位賓客享有如同五星飯店般的移動尊榮體驗。

鳴日廚房「鐵道婚禮專車」的迷人之處，在於「邊走邊完成」，不是靜止的儀式，而是一場帶著親友一起出發的愛情旅程。君品Collection也以「愛情旅程」為主題，為每對新人打造最具故事性的婚禮儀式；從車站的登車迎賓開始，到車廂內的婚禮場景、誓詞交換，甚至延伸到花蓮停靠站的旅拍與互動體驗，全程規劃皆可包辦。列車中的婚宴象徵是人生旅程的一次重大啟程，當列車開動，人生的下一站也正往幸福駛近。