獨／搶開幕！金豬食堂「半夜排滿人」紙箱、毛毯全出動

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。記者／陳睿中攝影
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。記者／陳睿中攝影

來自韓國的「金食堂」將於5月13日正式登台，並且祭出前30組消費者，可獲得「金豬免排金卡+經典4人套餐」的開幕優惠。5月12日半夜，店門口已經出現排隊人龍，排隊者也自備折疊椅、毛毯，準備搶下限量名額與贈禮。

創業於2016年的金豬食堂，已經多年獲得米其林指南必比登推介，也曾入選「50 Best Discovery」餐廳榜單，包括GD、BTS、朴寶劍、IU、aespa、SEVENTEEN等明星均是座上嘉賓。台灣店將於5月13日正式開幕。店內提供金豬熟成帶骨五花、金豬熟成梅花、金豬熟成霜降等肉品。

金豬食堂首日營業時間為13:30至22:00，並於早上9:00發放60組號碼牌，現場領取號碼牌排隊用餐。為迎接新店開幕，開幕首日「前30組」領取號碼牌消費者，完成現場用餐與實名任務，即可獲得「金豬免排金卡」1張，憑卡可享「一次性四人專屬訂位權利」，適用於8月至10月。持卡者還可免費享用一套「經典4人套餐」與4杯飲品。

為了搶先體驗金豬食堂與獲得開幕贈禮，5月12日晚間，已經有許多民眾在店門口排隊，在半夜12點時，已經累積近20名的排隊民眾。除了店家設置排隊紅龍之外，排隊消費者也專業地自備毛毯、折疊椅等配備，甚至鋪設紙箱，準備度過漫漫長夜。隨著金豬食堂在13日上午正式開幕，勢必也將為台灣的韓國燒肉市場帶來全新的新選擇。

金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。記者／陳睿中攝影
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。記者／陳睿中攝影
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。記者／陳睿中攝影
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。記者／陳睿中攝影
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。記者／陳睿中攝影
金豬食堂開幕前夕，店門口已經出現漏夜排隊的人潮。記者／陳睿中攝影

套餐 消費者

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