萌炸！史努比、查理布朗變身甜甜圈 Mister Donut再享買6送2

粉絲們久等了！Mister Donut本季攜手「SNOOPY」，將史努比、查理布朗通通化身成為可愛的甜甜圈，包括包裝盒、飲料杯也都能見到史努比的身影。另外Mister Donut還推出SNOOPY甜甜圈玩偶抱枕、SNOOPY陶瓷盤碟組，讓粉絲們通通帶回家！

Mister Donut聯名SNOOPY推出的「史努比甜甜圈」以蓬鬆甜甜圈作為SNOOPY的可愛臉龐，外層為柚子可可醬，內餡則擠滿柚子卡士達醬，並以可可片及可可醬點綴五官，每個85元；「查理布朗甜甜圈」將甜甜圈裹上乳酸風味可可沾醬，再填滿蘋果卡士達內餡，並以可可線條描繪出查理布朗的招牌神情，每個75元。「查理布朗衣服」以波堤沾上檸檬可可沾醬，再使用可可線條打造查理布朗衣服的標誌性紋路，每個59元。

此外，Mister Donut 迎接初夏也推出清爽柚子系甜甜圈，包括有「柚子波堤」、「柚子檸檬波堤」、「柚子優格法蘭奇」、「乳酸波堤」等不同品項，還有「愛文芒果冰沙」、「蜜香柚子紅茶」、「柳橙百香紅茶」、「芭樂檸檬青茶」等4款夏季限定的飲品同步登場，帶來滿滿的清涼滋味。

針對此次聯名，Mister Donut也推出2款限量週邊。「SNOOPY甜甜圈玩偶抱枕」將SNOOPY打造成甜甜圈造型抱枕，可愛又療癒，滿額加購價499元。「SNOOPY陶瓷盤碟組」則是將SNOOPY變身實用盤碟，陪伴粉絲享受美味，滿額加購價329元。同時包括甜甜圈提袋、紙盒、飲料杯、迷你派對等包裝，也都換上超萌的SNOOPY聯名包裝，超級卡哇依。

為慶祝新品上市，5月13日至5月18日期間，限時推出新品「買5送1」或「買6送2」等不同優惠。另外即日起還有「現作飲品第二杯5折」優惠。