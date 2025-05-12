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高雄飯店、餐飲業推端午粽 祭早鳥優惠

中央社／ 高雄12日電
端午節將至，高雄市多家飯店及餐廳業者紛紛推出粽子禮盒，並祭出早鳥優惠搶商機。示意圖/ingimage
端午節將至，高雄市多家飯店及餐廳業者紛紛推出粽子禮盒，並祭出早鳥優惠搶商機。示意圖/ingimage

端午節將至，高雄市多家飯店及餐廳業者紛紛推出粽子禮盒，並祭出早鳥優惠搶商機。今年粽子除有鮑魚、干貝等豪華食材，還有桂圓紫米奶皇、紫米芋香等甜粽，滿足不同口味喜好。

高雄林皇宮今年推出多款端午禮品，主推「櫻花蝦干貝荷葉粽」，選用西螺長糯米搭配東港櫻花蝦、日本珠貝與埔里鈕扣菇，在加上台灣在地豬五花、雞腿肉等，即日起至5月20日有9折早鳥優惠，100盒以上則有88折優惠。

除了傳統的粽子禮盒，高雄林皇宮也推出「極品鮑魚XO醬禮盒組」、「櫻花蝦干貝XO醬」、「雙味臘腸禮盒」等送禮選擇。

漢來美食旗下包括漢來名人坊、漢來蔬食、糕餅小舖及漢來美食線上購物商城也推出不同風味的粽子，其中漢來名人坊的「港式懷舊裹蒸粽」，個頭飽滿，每顆重達20兩，是充滿經典港式風味的特色粽。

漢來翠園餐廳的「頂級龍王粽」，每顆也重達16兩，並加入獨門XO醬增添香氣，適合全家2到3人一起享用。高雄漢來糕餅小舖與台北漢來日日烘焙坊攜手研發的創意「麵包粽」，有剝皮辣椒乳酪與藍莓乳酪2款口味，造型吸睛。

義大皇家酒店即日起至5月31日開放預購端午禮盒，由義大皇家酒店主廚研發的「情深義粽禮盒」，有「港式鮑魚裹蒸粽」、「鮑魚八寶粽」、「桂圓紫米奶皇粽」等口味。

高雄翰品酒店推出「端午美粽禮袋」，內含十穀三杯雞菇粽、紅麴風味赤肉粽、紫米芋香粽各2入，口味鹹甜兼具。即日起至5月27日開放預購，除早鳥優惠，另外還有大宗訂購優惠，11至20袋享85折，21袋以上享8折。

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