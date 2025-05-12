貓下去要開二店了！16週年「比臉大雞排＋珍奶」上桌

持續定義「新台北家常菜」的「貓下去敦北俱樂部」，在今年5月迎來16週年。除了新推出極具台灣代表性特色的「比臉大10盎司超級大雞排」、「珍珠奶酒」，以及隱藏版「貓下去生日蛋糕」。提前預定貓下去生日蛋糕，還可招待週年祭雞排奶酒套餐。同時，貓下去創辦人陳陸寬也預告，接下來還將推出新書，以及「貓下去特有口味泡麵」，另外今年還將打造二號店「貓下去民生早午餐」，預計第四季正式登場。

「貓下去」在16年前為一間在台北徐州路開創的17坪小店，10年前隨著「双聖美式餐廳」搬遷，貓下去接下双聖舊址，打造現今200坪的「貓下去敦北俱樂部」，成為台北極具代表性的餐酒館之一。迎來品牌16週年，貓下去以台灣的「雞排文化」出發，祭出新品「比臉大10盎司超級大雞排」，將厚嫩雞胸以特製台味醃料與粉漿調味，炸至外皮金黃酥脆上桌，特選10盎司的尺寸手感厚實，入口帶有鹹甜滋味，每份363元。延續雞排配珍奶的經典組合，貓下去也將珍珠奶茶變身為「珍珠奶酒」。由貝禮詩奶酒、卡魯哇咖啡利口酒、威士忌等三種酒，加上三種精選茶調製而成，同時加入咀嚼口感十足的大顆珍珠，帶來滿滿的愉悅感，每份360元。週年祭雞排奶酒套餐組合，每套555元。

根據貓下去統計，平均每年有超過500組賓客於貓下去舉辦慶生聚餐。趁著週年慶，貓下去也推出只有熟客才知道的隱藏版甜點「貓下去生日蛋糕」，以口感輕盈的蛋糕體獻上香甜的祝福，6吋售價1,200元。即日起凡提前4天下單「貓下去生日蛋糕」，立即招待壽星「週年祭雞排奶酒套餐組合」，以及「壽星獎牌大餅乾」，同時加贈「派對嗨翻天慶生包」、「壽星專屬拍立得留影」）。當月壽星也可享「開瓶5折」優惠。

除了週年慶活動外，貓下去創辦人陳陸寬將於5月28日推出新作書籍《老派生活有約吃飯之必要》，並於5月20日開放預購，預購將贈送「貓下去VIP終生葡萄酒開瓶5折」，限量1,000份。同時貓下去預告，今年將與便利商店合作，推出「貓下去特有口味泡麵」。

此外，繼「貓下去敦北俱樂部」接手双聖美式餐廳於敦化北路上的舊址後，貓下去又將接手双聖美式餐廳位於民生東路的店面，打造二號店「貓下去民生早午餐」，距離現有門市僅有數步之遙。有別於貓下去敦北俱樂部風格混搭的「新台北家常菜」，二號店將回歸西式早午餐，提供蛋料理、西式午餐、三明治等產品，並延續有點可愛、有點壞的品牌風格，打造不一樣的風景。

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