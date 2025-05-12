等不到開幕 威尼斯雙年展首位非籍女性總策展人猝逝

威尼斯建築雙年展甫開幕，即將於明年5月舉辦的第61屆威尼斯藝術雙年展卻傳來噩耗。明年威雙總策展人、首位威尼斯藝術雙年展女性非洲籍總策展人庫奧( Koyo Kouoh)，因癌症病逝。主辦單位表示，原定於5 月 20 日在威尼斯發布的第 61 屆展覽標題和主題，還是按照原定計劃公布。

主辦單位表示，Koyo Kouoh於 2024 年 12 月被雙年展董事會任命，她以熱情、嚴謹和遠見卓識致力於打造 2026 年威尼斯雙年展，其去世給當代藝術界以及國際藝術家、策展人和學者界留下了巨大的空白。

Koyo Kouoh 1967 年出生於喀麥隆杜阿拉，13 歲時移居瑞士。在學習行政管理和銀行業務後，她擔任社工幫助移民婦女，之後投身於藝術界，並於 1996 年返回非洲。她在塞內加爾創立獨立藝術中心「原料公司」，並於 2016年加入開普敦非洲當代藝術博物館，擔任策展人兼執行董事。在那裡，她成為非洲及其他地區黑人藝術家的領導倡導者，策劃了 2022 年南非藝術家 Tracey Rose 大型回顧展等計畫。她在布魯塞爾當代藝術中心舉辦的「身體對話：六位非洲女藝術家作品中的女權主義、性和身體」也深獲讚譽。

Koyo Kouoh去年接受威尼斯藝術雙年展任命時表示，「藝術家是富有遠見的社會科學家，他們讓我們能夠以只有這一行才能提供的方式進行反思和投射。」威尼斯雙年展主席布塔福科則形容此項任命「是對一個充滿新詞彙和新視角的時代的認可」，庫奧將讓雙年展與「最精緻、最年輕、最具顛覆性的智慧相遇」。