GU x 吉伊卡哇超萌聯名 全系列千元有找大人小孩通包

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聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GU全新「Chiikawa吉伊卡哇」聯名系列，5月26日起在全台GU實體店舖及網路商店正式同步發售。圖／GU提供
GU全新「Chiikawa吉伊卡哇」聯名系列，5月26日起在全台GU實體店舖及網路商店正式同步發售。圖／GU提供

吉伊卡哇粉絲又有角色新周邊可以收集了，GU推出全新「Chiikawa吉伊卡哇」聯名系列，以「Chiikawa吉伊卡哇夏日假期」為主題，將充滿夏日氛圍的圖案與場景融入設計，推出多樣夏季單品，這次聯名更首度同步推出適合女性、男性及兒童的商品，讓喜歡吉伊卡哇的大人小孩都能擁有，5月26日起在全台GU實體店舖及網路商店正式同步發售。

GU與吉伊卡哇第四次聯名，這次「Chiikawa吉伊卡哇夏日假期」系列商品包含以吉伊卡哇可愛表情為設計的夏威夷襯衫、角色隨音樂起舞的印花T恤。角色襪款則有吉伊卡哇、小八貓、兔兔、風獅爺和栗子饅頭等款式。同時還推出附有迷你收納袋的舒適毛圈網布包等配件類商品。

此外，特別推出印有「Chiikawa吉伊卡哇」角色享受夏日假期場景的緞面睡衣，同時推出女性及兒童款式，親子也能成套穿搭。此聯名系列價格為150元起至990元。

童裝緞面家居服CHIIKAWA，590元。圖／GU提供
童裝緞面家居服CHIIKAWA，590元。圖／GU提供
女裝小包CHIIKAWA，各590元。圖／GU提供
女裝小包CHIIKAWA，各590元。圖／GU提供
女裝小包CHIIKAWA，各690元。圖／GU提供
女裝小包CHIIKAWA，各690元。圖／GU提供
女裝緞面家居服CHIIKAWA，990元。圖／GU提供
女裝緞面家居服CHIIKAWA，990元。圖／GU提供
女裝襪子CHIIKAWA，各150元。圖／GU提供
女裝襪子CHIIKAWA，各150元。圖／GU提供

Chiikawa GU 吉伊卡哇

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