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Anya Hindmarch招牌小眼睛 可愛躍上UNIQLO夏日T恤

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列T-SHIRT SHOP 5月29日於全台店舖及網路商店同步販售。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列T-SHIRT SHOP 5月29日於全台店舖及網路商店同步販售。圖／UNIQLO提供

英國設計師Anya Hindmarch的招牌小眼睛，這次躍上UNIQLO夏日T恤了，為簡單的白T注入幽默童趣風格。

UNIQLO宣布再次攜手英國設計師Anya Hindmarch合作，推出UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列T-SHIRT SHOP。

ANYA HINDMARCH招牌的俏皮小眼睛，本季登上各式版型Ｔ恤，搭配精緻的解構縫線細節，展現ANYA HINDMARCH簡約卻不失時尚感的設計語彙，為夏日穿搭變化出更多驚喜與趣味。

UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名全系列商品，包含短袖及無袖的成人款設計T恤及萌趣童裝T恤，將於5月29日於全台店舖及網路商店同步販售。

女裝系列由四款版型T恤構成，包含寬版T恤、粗紡T恤、無袖T恤、羅紋坦克背心，有短袖及無袖設計可供選擇，為日常穿著提供實穿且具設計感的單品。童裝系列則以俏皮的縫線設計與四種幽默可愛的小眼睛圖案搭配多樣色彩，為孩子的夏日穿搭增添趣味與驚喜，各款T恤皆繡有聯名系列專屬標籤。

UNIQLO x ANYA HINDMARCH女裝羅紋坦克背心，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x ANYA HINDMARCH女裝羅紋坦克背心，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x ANYA HINDMARCH女裝粗紡T恤，490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x ANYA HINDMARCH女裝粗紡T恤，490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x ANYA HINDMARCH童裝印花T恤，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x ANYA HINDMARCH童裝印花T恤，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x ANYA HINDMARCH女裝無袖T恤，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x ANYA HINDMARCH女裝無袖T恤，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO x ANYA HINDMARCH女裝寬版T恤，490元。圖／UNIQLO提供
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UNIQLO 穿搭 設計師

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