免安裝、自由移動！台灣家電品牌打造超省電水冷氣DIKE冰風Pro走到哪涼到哪

炎炎夏日又要襲來，潮濕悶熱的台灣夏天，在外面沒待多久就會讓人想立刻逃進冷氣房，根據統計，夏天最大宗的燒錢家電就是冷氣機，每個月血淋淋的帳單都讓人退避三舍，然而不吹冷氣又會要人命！有沒有什麼既能省荷包、又能享受到有如冷氣般涼爽的生活電器呢？

台灣品牌DIKE帶來新一代瞬涼神器『冰風Pro 移動式水冷氣HLE705』。DIKE品牌在2024年於嘖嘖推出第一代冰風機，創下超過千萬的銷售佳績，陪伴許多消費者度過了難熬的暑假，這次不僅改良了前一代客人反應的需求，更是重新強化「不受管線限制、可自由移動，即吹即涼」的產品設計理念，從台灣人的使用習慣出發，打造能深入日常生活的超貼心消暑神器。

圖/有你共創提供

『冰風Pro 移動式水冷氣HLE705』這次體積相較前代減少了22%，且底部滑輪也改良成可拆卸式設計，適用情境大幅增加，如廚房、桌下、露營區等空間皆能充分被利用，免安裝、免排熱管的設計除了能免去傳統冷氣要修改門窗的困擾，通過改良的水霧降溫系統，可將熱空氣經降溫再排出，使排出的溫度接近室溫，達到更加製冷效果，也可免除手動排水或另外接排熱管、排水管的麻煩，真正達成「移動自由」的使用體驗！

冰風Pro 搭載兩組DC直流馬達，提供強勁製冷能力，同時將壓縮機進行升級，換熱效率提升30%，出風口溫度可較室溫降低14℃。同時，省電效能也更升級，150W的消耗功率較前一代降低40%，以每日使用8小時計算，僅1.2度電即可享受冷氣等級的涼感，相當於每天只要2元！低功率設計在露營區等地方使用也不怕跳電，提升露營品質。

圖/有你共創提供

超大風量設計可吹送至3.5公尺範圍，自由切換3段風速，若搭配冷氣使用也可做為輔助循環扇。同時還具備除濕功能，最高每日可達10L除濕水量，新一代更升級雙層濾網設計：一層金屬過濾網可吸附空氣中的油煙香煙，一層高密度過濾網可過濾空氣中的灰塵，有效攔截使用廚房、用餐過程產生的異味、油煙，常保空氣清新無異味！

『DIKE冰風Pro 移動式水冷氣HLE705』由有．設計團隊於2025/05/13(二)在嘖嘖平台展開募資，如果你也想要在酷熱的暑假，享受省電、涼爽的冷氣房生活，就千萬別錯過限量超早鳥63折起的募資優惠，更多詳情與商品細節，請上嘖嘖頁面或官方粉絲團查詢。

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