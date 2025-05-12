機捷球員卡造型挺猿一日套票精裝版 14日限量開賣

桃捷公司今天表示，配合職棒球季開打，14日將推出挺猿一日套票精裝版，讓球迷一次獲得陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威共4名樂天桃猿隊球星的球員卡造型限量特惠套票。

桃園大眾捷運公司下午發布新聞稿表示，今年推出的挺猿一日票是以球員卡為概念推出全新版面，並製作陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4名球星的版本，3月25日開賣後深獲好評，許多旅客及球迷反映，希望能發行套票組合。

桃捷公司指出，為滿足粉絲的需求，特別與樂天桃猿球團合作，推出限量400套的挺猿一日套票精裝禮盒，每套含4張球員造型票卡，原價新台幣1280元，特價只要888元，不但現省392元，還包含深具質感的外盒，精裝套票14日起將在機捷各車站（A20興南站除外）販售。

桃捷公司說，精裝套票的盒裝造型是以樂天桃猿隊的年度口號「NONSTOP 全猿猛進」及球隊主視覺進行設計，邀請球迷搭桃捷看球賽，為桃猿主場應援集氣，期待樂天桃猿隊能以「全猿猛進」及「NONSTOP」的精神，奪得今年賽季總冠軍。

桃捷公司表示，一日票限搭乘機場捷運，啟用後到當日營運結束前可不限區間、次數及車種搭乘使用，一日票除了能夠省荷包，搭乘後還能保存球員獨特造型、具收藏價值的票卡，歡迎旅客、球迷和卡迷珍藏。