快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

機捷球員卡造型挺猿一日套票精裝版 14日限量開賣

中央社／ 桃園12日電

桃捷公司今天表示，配合職棒球季開打，14日將推出挺猿一日套票精裝版，讓球迷一次獲得陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威共4名樂天桃猿隊球星的球員卡造型限量特惠套票。

桃園大眾捷運公司下午發布新聞稿表示，今年推出的挺猿一日票是以球員卡為概念推出全新版面，並製作陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4名球星的版本，3月25日開賣後深獲好評，許多旅客及球迷反映，希望能發行套票組合。

桃捷公司指出，為滿足粉絲的需求，特別與樂天桃猿球團合作，推出限量400套的挺猿一日套票精裝禮盒，每套含4張球員造型票卡，原價新台幣1280元，特價只要888元，不但現省392元，還包含深具質感的外盒，精裝套票14日起將在機捷各車站（A20興南站除外）販售。

桃捷公司說，精裝套票的盒裝造型是以樂天桃猿隊的年度口號「NONSTOP 全猿猛進」及球隊主視覺進行設計，邀請球迷搭桃捷看球賽，為桃猿主場應援集氣，期待樂天桃猿隊能以「全猿猛進」及「NONSTOP」的精神，奪得今年賽季總冠軍。

桃捷公司表示，一日票限搭乘機場捷運，啟用後到當日營運結束前可不限區間、次數及車種搭乘使用，一日票除了能夠省荷包，搭乘後還能保存球員獨特造型、具收藏價值的票卡，歡迎旅客、球迷和卡迷珍藏。

桃捷 機場捷運

延伸閱讀

圖輯／味全龍迎戰樂天桃猿 先發洋將伍鐸對決黃子鵬

中職／還沒看到地獄盡頭的光 悍將慘吞主場7連敗

中職／生涯對戰陳冠宇打擊率4成44 劉基鴻開轟救了龍隊

中職／劉基鴻砲轟陳冠宇 龍最後一局逆轉戰局屠猿

相關新聞

迎接520網路情人節...高圓圓獻出溫暖擁抱 莫文蔚閃耀璀璨自信

迎接即將到來的520網路情人節，FERRAGAMO推出特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」，邀...

肯德基買炸雞送蛋撻 拿坡里「青花椒炸雞桶」買1送1

喜歡吃炸雞嗎？「拿坡里披薩．炸雞」自5月12日推出新品「青花椒炸雞桶」，標榜將雞胸排以青花椒與多種辛香料醃漬入味，具有香...

蝦皮購物「吃貨節」獨家推名店聯名台式馬卡龍 漢堡排限時1元搶標

蝦皮購物一年一度「吃貨節」再度登場，今年攜手彰化知名台式馬卡龍品牌「小熊菓子」及「萬歲牌」，三方聯名推出限定商品「杏仁腰...

23.24克拉！史上最大豔彩藍鑽 本周登日內瓦佳士得拍賣

重達23.24克拉的豔彩藍鑽「The Golconda Blue」，將領銜佳士得（Christie's）於2025年5月...

如夢似幻的詩意鏡頭！2025早秋形象捕捉光影中微小美好

2025早秋系列上市之際，眾多品牌的形象廣告，透過詩意的凝視呈現充滿藝術氣息的畫面。Valentino創意總監Aless...

7-ELEVEN推3大好運美食應援考生 限時3天2件8.8折

國中教育會考將於本週登場，7-ELEVEN特別針對全台考生推出多項應援補給與限時優惠，結合商品諧音寓意，讓考生「包粽（中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。