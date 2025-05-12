拿坡里「青花椒炸雞桶」買1送1！肯德基買炸雞送蛋撻

喜歡吃炸雞嗎？「拿坡里披薩．炸雞」自5月12日推出新品「青花椒炸雞桶」，標榜將雞胸排以青花椒與多種辛香料醃漬入味，具有香麻不嗆辣的層次滋味。為慶祝新品登場，5月12日至5月21日期間，凡內用或外帶青花椒炸雞桶，就贈送「6支義式雞翅桶」，現享買1桶送1桶，原價780元，優惠價390元。

除此之外，拿坡里披薩．炸雞也與全台美廉社合作推出「涼夏雞加酒」組合，6塊炸雞加3罐精選啤酒，原價596元，優惠價390元；另凡點購任一拿坡里套餐，加價129元可獲得指定三罐500ml啤酒。

「肯德基」自5月13日起，推出「五月爽吃季」，其中「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋1瓶百事可樂」，優惠價399元，現享53折（優惠碼40495）。另外「咔啦雞腿堡」2個優惠價143元，現享75折（優惠碼40650）。其他還有「2塊咔啦脆雞＋無糖茉莉綠茶」、「香草紙包雞＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」、「4塊上校雞塊＋6顆原味蛋撻」等不同方案，各為99、132、205元。