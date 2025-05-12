迎接520 高圓圓獻出溫暖擁抱 莫文蔚閃耀璀璨自信
迎接即將到來的520網路情人節，FERRAGAMO推出特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」，邀請品牌大使高圓圓與人氣演員林更新攜手演繹標誌性Hug Bag，以溫暖擁抱傳遞當代情感共鳴。此系列特別推出水洗藍丹寧、鉚釘粒面皮革與Soft Hug環保帆布款，以精湛工藝體現品牌的多元風格。在影片中，兩位明星也都演繹了全新推出的低跟芭蕾舞鞋與功能型雙肩包、郵差包與運動鞋款，展現FERRAGAMO兼具實用性和功能性的全新當代美學。
施華洛世奇（SWAROVSKI）也發表了由品牌代言人莫文蔚演繹Swarovski Created Diamonds Eternity系列高級珠寶作品的全新形象，以實驗室培育鑽石的璀璨光芒閃耀表達自信女子的亮眼奪目。莫文蔚以一襲簡約白襯衫搭配層疊項鍊、手鍊與戒指，展現品牌標誌性八角形切割鑽石度光忙，表達「做你所愛，愛你所做」的自信；她還以丹寧外套演繹全新無限符號的K金鑽飾項鍊和戒指，展現率性自在的魅力，鼓勵女性用愛褒獎自我，以珍品禮物嘉許自己。
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