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迎接520 高圓圓獻出溫暖擁抱 莫文蔚閃耀璀璨自信

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
人氣男星林更新演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
人氣男星林更新演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供

迎接即將到來的520網路情人節，FERRAGAMO推出特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」，邀請品牌大使高圓圓與人氣演員林更新攜手演繹標誌性Hug Bag，以溫暖擁抱傳遞當代情感共鳴。此系列特別推出水洗藍丹寧、鉚釘粒面皮革與Soft Hug環保帆布款，以精湛工藝體現品牌的多元風格。在影片中，兩位明星也都演繹了全新推出的低跟芭蕾舞鞋與功能型雙肩包、郵差包與運動鞋款，展現FERRAGAMO兼具實用性和功能性的全新當代美學。

施華洛世奇（SWAROVSKI）也發表了由品牌代言人莫文蔚演繹Swarovski Created Diamonds Eternity系列高級珠寶作品的全新形象，以實驗室培育鑽石的璀璨光芒閃耀表達自信女子的亮眼奪目。莫文蔚以一襲簡約白襯衫搭配層疊項鍊、手鍊與戒指，展現品牌標誌性八角形切割鑽石度光忙，表達「做你所愛，愛你所做」的自信；她還以丹寧外套演繹全新無限符號的K金鑽飾項鍊和戒指，展現率性自在的魅力，鼓勵女性用愛褒獎自我，以珍品禮物嘉許自己。

Swarovski Created Diamonds Eternity系列單鑽光環鍊墜，68,000元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列單鑽光環鍊墜，68,000元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列戒指，21萬元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列戒指，21萬元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列單鑽光環戒指，13萬元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列單鑽光環戒指，13萬元。圖／SWAROVSKI提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列戒指，68,000元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列戒指，68,000元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI品牌代言人莫文蔚演出520愛「耀」璀璨悅己全新廣告形象。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI品牌代言人莫文蔚演出520愛「耀」璀璨悅己全新廣告形象。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列耳釘，52,000元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列耳釘，52,000元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI品牌代言人莫文蔚演出520愛「耀」璀璨悅己全新廣告形象。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI品牌代言人莫文蔚演出520愛「耀」璀璨悅己全新廣告形象。圖／SWAROVSKI提供
人氣男星林更新演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
人氣男星林更新演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列水滴形耳環，78,000元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Created Diamonds Eternity系列水滴形耳環，78,000元。圖／SWAROVSKI提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓演出520特別企劃「Hug Bag, Hug Love 抱抱包，抱抱愛」。圖／FERRAGAMO提供

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