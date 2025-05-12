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蝦皮購物「吃貨節」獨家推名店聯名台式馬卡龍 漢堡排限時1元搶標
蝦皮購物一年一度「吃貨節」再度登場，今年攜手彰化知名台式馬卡龍品牌「小熊菓子」及「萬歲牌」，三方聯名推出限定商品「杏仁腰果芙菲小圓餅」，獨家於蝦皮線上開賣，單盒最低260元，邀請全台吃貨一起享受甜蜜好滋味。
蝦皮購物觀察發現，過去1年站上食品類銷售成長超過1成，其中以「甜點零食」品類表現最為亮眼，顯示消費者對於「獨立小包裝」、「即開即食」以及「涮嘴口感」等商品有高度偏好，希望能擁有即時解饞、隨手享用的小確幸，聯名新品正是為了滿足這樣的需求所推出。
除了聯名新品，蝦皮購物「5.17吃貨節」也集結多家美食品牌推出限時優惠，折扣下殺5折起，搭配「天天瘋搶神券」、「限量下殺最低1元起」及「人氣商品買1送1」3大優惠，多款涮嘴零食、快速湯品/飲品、百搭食材都加入優惠行列。
吃貨節必搶優惠別錯過，5月13日至16日，消費滿599元可折30元，滿899元折70元，指定賣家消費滿499元再享9.4折。活動高潮5月17日至18日，滿599元折30元、滿799元折80元，並於5月17日0點、12點、19點與22點限時開搶5.7折券，消費滿額最高折抵180元；當日晚間20點更祭出1折券，最高折抵100元。此外，活動期間不限金額下單，還有機會抽中價值3,060元的KANGOL獨家好禮。
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