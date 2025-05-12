蝦皮購物「吃貨節」獨家推名店聯名台式馬卡龍 漢堡排限時1元搶標

蝦皮購物一年一度「吃貨節」再度登場，今年攜手彰化知名台式馬卡龍品牌「小熊菓子」及「萬歲牌」，三方聯名推出限定商品「杏仁腰果芙菲小圓餅」，獨家於蝦皮線上開賣，單盒最低260元，邀請全台吃貨一起享受甜蜜好滋味。

蝦皮購物觀察發現，過去1年站上食品類銷售成長超過1成，其中以「甜點零食」品類表現最為亮眼，顯示消費者對於「獨立小包裝」、「即開即食」以及「涮嘴口感」等商品有高度偏好，希望能擁有即時解饞、隨手享用的小確幸，聯名新品正是為了滿足這樣的需求所推出。

除了聯名新品，蝦皮購物「5.17吃貨節」也集結多家美食品牌推出限時優惠，折扣下殺5折起，搭配「天天瘋搶神券」、「限量下殺最低1元起」及「人氣商品買1送1」3大優惠，多款涮嘴零食、快速湯品/飲品、百搭食材都加入優惠行列。