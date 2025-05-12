23.24克拉！史上最大豔彩藍鑽 本周登日內瓦佳士得拍賣
重達23.24克拉的豔彩藍鑽「The Golconda Blue」，將領銜佳士得（Christie's）於2025年5月14日在日內瓦貝爾格四季酒店舉行的瑰麗珠寶拍賣，是拍賣史上最碩大的稀世美鑽，估價3,500萬美元（約逾10億台幣）起，由傳奇設計師JAR鑲嵌成戒指，曾為貴族收藏的這枚藍鑽，無疑是歷史上最稀有和最重要的名鑽之一。
這顆非同凡響的梨形戈爾康達鑽石來源顯赫，曾由印度貴族、印多爾大君耶什旺特拉奧霍爾卡（Yeshwant Rao Holkar）珍藏。他是曾獲頒印度帝國騎士勳章的霍爾卡王朝成員，與妻子在1920和1930年代便以品味優雅聞名，大部分時間均於海外生活，因而對西方藝術、設計和珠寶興趣濃厚。
1913年，其父向法國知名珠寶品牌Chaumet買下兩顆著名的「Indore Pears」梨形鑽石，自此便成為這間歷史悠久的巴黎珠寶品牌長期顧客。他本人則於1923年委託珠寶商Chaumet製作一條鑽石手鍊，上面鑲嵌自己珍藏的一顆23克拉梨形戈爾康達藍鑽。到了1933年，印多爾大君被Mauboussin的前衛風格所吸引，欽定其為御用珠寶商，並請Mauboussin重誠心鑲嵌他的諸多珠寶珍藏；「The Golconda Blue」藍鑽與「Indore Pears」梨形鑽石設計被Mauboussin重新設計為項鍊，該項鍊曾出現在畫家Bernard Boutet de Monvel為印多爾大君夫人繪製的肖像圖中。
印多爾大君與許多知名珠寶商均有合作，他在後來在1946年到1947年間陸續將「Indore Pears」梨形鑽石和「The Golconda Blue」藍鑽販售給美國珠寶商海瑞溫斯頓（Harry Winston）；這名美國珠寶商將「The Golconda Blue」藍鑽和另一顆23克拉的白鑽一同鑲嵌成胸針後售予巴羅達大君，不過這枚胸針後來又回到溫斯頓手中，並在重新設計後售予如今的藏家。一個多世紀後，這顆傳奇藍鑽如今首次亮相拍場，成為由著名巴黎設計師JAR匠心鑲嵌的現代華麗戒指。
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