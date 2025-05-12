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23.24克拉！史上最大豔彩藍鑽 本周登日內瓦佳士得拍賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
23.24克拉梨形豔彩藍鑽，由JAR鑲嵌為戒指，估價約3,500萬美元起。圖／佳士得提供
23.24克拉梨形豔彩藍鑽，由JAR鑲嵌為戒指，估價約3,500萬美元起。圖／佳士得提供

重達23.24克拉的豔彩藍鑽「The Golconda Blue」，將領銜佳士得（Christie's）於2025年5月14日在日內瓦貝爾格四季酒店舉行的瑰麗珠寶拍賣，是拍賣史上最碩大的稀世美鑽，估價3,500萬美元（約逾10億台幣）起，由傳奇設計師JAR鑲嵌成戒指，曾為貴族收藏的這枚藍鑽，無疑是歷史上最稀有和最重要的名鑽之一。

這顆非同凡響的梨形戈爾康達鑽石來源顯赫，曾由印度貴族、印多爾大君耶什旺特拉奧霍爾卡（Yeshwant Rao Holkar）珍藏。他是曾獲頒印度帝國騎士勳章的霍爾卡王朝成員，與妻子在1920和1930年代便以品味優雅聞名，大部分時間均於海外生活，因而對西方藝術、設計和珠寶興趣濃厚。

1913年，其父向法國知名珠寶品牌Chaumet買下兩顆著名的「Indore Pears」梨形鑽石，自此便成為這間歷史悠久的巴黎珠寶品牌長期顧客。他本人則於1923年委託珠寶商Chaumet製作一條鑽石手鍊，上面鑲嵌自己珍藏的一顆23克拉梨形戈爾康達藍鑽。到了1933年，印多爾大君被Mauboussin的前衛風格所吸引，欽定其為御用珠寶商，並請Mauboussin重誠心鑲嵌他的諸多珠寶珍藏；「The Golconda Blue」藍鑽與「Indore Pears」梨形鑽石設計被Mauboussin重新設計為項鍊，該項鍊曾出現在畫家Bernard Boutet de Monvel為印多爾大君夫人繪製的肖像圖中。

印多爾大君與許多知名珠寶商均有合作，他在後來在1946年到1947年間陸續將「Indore Pears」梨形鑽石和「The Golconda Blue」藍鑽販售給美國珠寶商海瑞溫斯頓（Harry Winston）；這名美國珠寶商將「The Golconda Blue」藍鑽和另一顆23克拉的白鑽一同鑲嵌成胸針後售予巴羅達大君，不過這枚胸針後來又回到溫斯頓手中，並在重新設計後售予如今的藏家。一個多世紀後，這顆傳奇藍鑽如今首次亮相拍場，成為由著名巴黎設計師JAR匠心鑲嵌的現代華麗戒指。

23.24克拉梨形豔彩藍鑽，由JAR鑲嵌為戒指，估價約3,500萬美元起。圖／佳士得提供
23.24克拉梨形豔彩藍鑽，由JAR鑲嵌為戒指，估價約3,500萬美元起。圖／佳士得提供
印多爾大君夫人Sanyogitabai Devi配戴Mauboussin設計、鑲嵌「The Golconda Blue」藍鑽的裝飾藝術風格長項鍊；此肖像由Bernard Boutet de Monvel繪製。圖／佳士得提供
印多爾大君夫人Sanyogitabai Devi配戴Mauboussin設計、鑲嵌「The Golconda Blue」藍鑽的裝飾藝術風格長項鍊；此肖像由Bernard Boutet de Monvel繪製。圖／佳士得提供
23.24克拉梨形豔彩藍鑽「The Golconda Blue」將領銜佳士得日內瓦瑰麗珠寶拍賣。圖／佳士得提供
23.24克拉梨形豔彩藍鑽「The Golconda Blue」將領銜佳士得日內瓦瑰麗珠寶拍賣。圖／佳士得提供
23.24克拉梨形豔彩藍鑽，由JAR鑲嵌為戒指，估價約3,500萬美元起。圖／佳士得提供
23.24克拉梨形豔彩藍鑽，由JAR鑲嵌為戒指，估價約3,500萬美元起。圖／佳士得提供
23.24克拉梨形豔彩藍鑽「The Golconda Blue」將領銜佳士得日內瓦瑰麗珠寶拍賣。圖／佳士得提供
23.24克拉梨形豔彩藍鑽「The Golconda Blue」將領銜佳士得日內瓦瑰麗珠寶拍賣。圖／佳士得提供

珠寶 設計師 鑽石

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