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如夢似幻的詩意鏡頭！2025早秋形象捕捉光影中微小美好
2025早秋系列上市之際，眾多品牌的形象廣告，透過詩意的凝視呈現充滿藝術氣息的畫面。Valentino創意總監Alessandro Michele有感於時代的喧囂紛擾與過多的訊息充斥日常，透過本季的形象提倡專注美學，鼓勵人們停下匆忙腳步、於日常細微之處發現意義，一系列照片透過彷彿固定鏡頭的攝影機，採用靜止的視角專注於彷彿日復一日的生活中的一個平凡瞬間，從中領略「日常的詩意」。
由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri打造的2025早秋女裝聚焦品牌與日本淵源，其形象則由品牌長期合作的攝影師高木由利子（Yuriko Takagi）掌鏡，以「捕捉美的瞬間」為核心概念，在畫面中營造出幻想與現實交融的夢幻氛圍，詮釋女性多重面相的本質。重新演繹的傳統和服外套和長款流蘇邊飾的長袍式洋裝，結合日本與法國的服裝工藝；運用透明材質與漸層色彩效果呈現出來的長禮服，綴以金色刺繡；經典的Dior Book Tote托特包也經過重新演繹，蔓生出花園造景般的圖騰裝飾，展現出日本文化的多樣風貌。
Ferragamo則透過由義大利電影製片人Alice Rohrwacher於義大利著名影城Cinecittà攝製的電影，反映出品牌與好萊塢的深厚淵源，將以三部曲的形式陸續推出。第一章L'Appuntamento以銀幕女神的永恆優雅作為靈感，連結高跟鞋與電影明星的魅力；第二章L'Avventura將聚焦品牌透過創新和工藝運用天然材質的設計；第三章Doppio Sogno則將運用鏡像技術，以義大利的方式呈現出現代Ferragamo女性的優雅。
【2025報稅季來了】
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