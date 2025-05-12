快訊

台股上漲214.5點 收在21129.54點

「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕 韓媒曝「3度擅闖管制區」

聽新聞
0:00 / 0:00

如夢似幻的詩意鏡頭！2025早秋形象捕捉光影中微小美好

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ferragamo 2025早秋形象大片。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2025早秋形象大片。圖／Ferragamo提供

2025早秋系列上市之際，眾多品牌的形象廣告，透過詩意的凝視呈現充滿藝術氣息的畫面。Valentino創意總監Alessandro Michele有感於時代的喧囂紛擾與過多的訊息充斥日常，透過本季的形象提倡專注美學，鼓勵人們停下匆忙腳步、於日常細微之處發現意義，一系列照片透過彷彿固定鏡頭的攝影機，採用靜止的視角專注於彷彿日復一日的生活中的一個平凡瞬間，從中領略「日常的詩意」。

由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri打造的2025早秋女裝聚焦品牌與日本淵源，其形象則由品牌長期合作的攝影師高木由利子（Yuriko Takagi）掌鏡，以「捕捉美的瞬間」為核心概念，在畫面中營造出幻想與現實交融的夢幻氛圍，詮釋女性多重面相的本質。重新演繹的傳統和服外套和長款流蘇邊飾的長袍式洋裝，結合日本與法國的服裝工藝；運用透明材質與漸層色彩效果呈現出來的長禮服，綴以金色刺繡；經典的Dior Book Tote托特包也經過重新演繹，蔓生出花園造景般的圖騰裝飾，展現出日本文化的多樣風貌。

Ferragamo則透過由義大利電影製片人Alice Rohrwacher於義大利著名影城Cinecittà攝製的電影，反映出品牌與好萊塢的深厚淵源，將以三部曲的形式陸續推出。第一章L'Appuntamento以銀幕女神的永恆優雅作為靈感，連結高跟鞋與電影明星的魅力；第二章L'Avventura將聚焦品牌透過創新和工藝運用天然材質的設計；第三章Doppio Sogno則將運用鏡像技術，以義大利的方式呈現出現代Ferragamo女性的優雅。

VALENTINO 2025早秋系列廣告大片。圖／VALENTINO提供
VALENTINO 2025早秋系列廣告大片。圖／VALENTINO提供
Ferragamo 2025早秋形象大片。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2025早秋形象大片。圖／Ferragamo提供
Dior 2025早秋女裝形象。圖／Dior提供
Dior 2025早秋女裝形象。圖／Dior提供
VALENTINO 2025早秋系列廣告大片。圖／VALENTINO提供
VALENTINO 2025早秋系列廣告大片。圖／VALENTINO提供
Dior 2025早秋女裝形象。圖／Dior提供
Dior 2025早秋女裝形象。圖／Dior提供
Ferragamo 2025早秋形象大片。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2025早秋形象大片。圖／Ferragamo提供

品牌 日本 義大利

延伸閱讀

最帥蝙蝠俠羅伯派汀森 示範今秋型男經典衣櫥穿搭變化

義大利網賽／傷癒復出贏球 艾卡拉茲：我通過測試

義大利網賽／謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 女雙闖頭關

肖戰出書？《ITALIAN HANDS》聯手TOD’S探究職人工藝

相關新聞

23.24克拉！史上最大豔彩藍鑽 本周登日內瓦佳士得拍賣

重達23.24克拉的豔彩藍鑽「The Golconda Blue」，將領銜佳士得（Christie's）於2025年5月...

如夢似幻的詩意鏡頭！2025早秋形象捕捉光影中微小美好

2025早秋系列上市之際，眾多品牌的形象廣告，透過詩意的凝視呈現充滿藝術氣息的畫面。Valentino創意總監Aless...

7-ELEVEN推3大好運美食應援考生 限時3天2件8.8折

國中教育會考將於本週登場，7-ELEVEN特別針對全台考生推出多項應援補給與限時優惠，結合商品諧音寓意，讓考生「包粽（中...

露點走紅毯ByeBye！坎城影展頒「禁裸令」 不得暴露、杜絕裸裝潮流

全球電影界最盛大的「坎城影展」，將於5月13日正式揭幕，主辦單位在《影展參與者行為守則》中，列出與會者著裝規定，禁止裸露...

ROG電競快閃體驗店東區登場 「初音未來」聯名系列首亮相 打卡再抽新品

ROG玩家共和國宣布推出全新電競周邊系列，除承襲剽悍性能，外觀更採用前所未見的白、銀雙色設計，展現強烈未來感電馭風格。全...

最帥蝙蝠俠羅伯派汀森 示範今秋型男經典衣櫥穿搭變化

Dior Icons膠囊系列在2025秋季持續重塑紳士魅力，透過重溫且致敬其往日的陽剛風格，秉持大膽而低調的奢華理念，打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。