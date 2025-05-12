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7-ELEVEN推3大好運美食應援考生 限時3天2件8.8折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國中教育會考即將登場，7-ELEVEN於考場周邊門市加強微波即食食品備貨，全面加強補貨3大「好運商品」。圖／7-ELEVEN提供
國中教育會考即將登場，7-ELEVEN於考場周邊門市加強微波即食食品備貨，全面加強補貨3大「好運商品」。圖／7-ELEVEN提供

國中教育會考將於本週登場，7-ELEVEN特別針對全台考生推出多項應援補給與限時優惠，結合商品諧音寓意，讓考生「包粽（中）」、「狀元及第」、「吃出好成雞（績）」，方便備考過程補充能量同時增添祝福寓意。

7-ELEVEN針對考場周邊門市，全面加強補貨3大「好運商品」，包括應景熱銷的「粽子」、「包子」與「及第水餃」，南北粽齊備，並攜手寒舍集團推出奢華「御鮑海陸粽」，以整顆鮑魚與精選食材入粽。另有創新「免沾手肉粽」於北部近2,500間門市販售，粽葉事先處理，食用更方便，讓考生快速補充能量不費力。

自5月14日至6月3日，單顆粽搭配四神湯或豬血湯享8.8折優惠；5月16日至5月18日限時3天，加碼推出冷藏包子搭配粽子2件8.8折、雞胸肉2件8.8折，划算價格方便考生就近買。

7-ELEVEN也貼心推出考前備戰文具優惠，即日起至5月27日，時尚文具專區祭出指定筆類、修正帶與便利貼等商品第2件6折，包括超級果汁筆、吉伊卡哇系列修正帶、3M指定文具系列，以及全台獨家販售的庫洛米款式修正帶與TOMBOW MONO粉彩玻璃色系組合，幫助考生順利迎戰。

而面對夏日高溫與陪考需求，即日起至5月27日，7-ELEVEN同步推出隨身衛生紙、濕紙巾買1送1優惠，日本進口濕紙巾、噴霧、防曬指定商品也享第2件7折。

即日起至5月27日，時尚文具專區祭出指定筆類、修正帶與便利貼等商品第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
即日起至5月27日，時尚文具專區祭出指定筆類、修正帶與便利貼等商品第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
超可愛吉伊卡哇系列修正帶，療癒考試心情壓力。圖／7-ELEVEN提供
超可愛吉伊卡哇系列修正帶，療癒考試心情壓力。圖／7-ELEVEN提供
5月16日至5月18日限時3天，加碼推出冷藏包子搭配粽子2件8.8折、雞胸肉2件8.8折。圖／7-ELEVEN提供
5月16日至5月18日限時3天，加碼推出冷藏包子搭配粽子2件8.8折、雞胸肉2件8.8折。圖／7-ELEVEN提供

包子 粽子 紙巾

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