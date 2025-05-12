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露點走紅毯ByeBye！坎城影展頒「禁裸令」 不得暴露、杜絕裸裝潮流
全球電影界最盛大的「坎城影展」，將於5月13日正式揭幕，主辦單位在《影展參與者行為守則》中，列出與會者著裝規定，禁止裸露穿著進入紅毯及影展場地，直接幫觀眾預防性淨化眼球，避免過去露點走紅毯的情況。此規定被解讀為，是要遏止近年名人與網紅在紅毯上搶鏡式的性感穿搭風潮，試圖將焦點回歸於電影本身。
據坎城《影展參與者行為守則》規定，基於體面與禮儀考量，鼓勵賓客以西裝、晚禮服為主要服裝選擇，也接受經典小黑裙、褲裝、優雅上衣及正式涼鞋等保守造型，並闡明與會嘉賓不得以「裸裙」或過度暴露裝扮現身，違規者將被禁止走上紅毯，此政策是否與法國電視轉播審查標準有關，仍未獲證實。
此規定顯示，坎城影展決意將影展焦點回歸電影，而近年包括辣模貝拉·哈蒂德曾數度以透明或深V禮服登場，去年更在川普傳記片《學徒》首映禮上，以一襲無內衣的透明棕色晚禮服引發話題，如今這樣的畫面恐將成為歷史。
儘管新規引發兩極熱議，坎城影展本屆依舊星光熠熠：包括克莉絲汀·史都華、史嘉蕾·喬韓森與哈里斯·狄金森將帶來導演處女作亮相「一種注目」單元；湯姆·克魯斯、羅勃·狄尼洛與昆汀·塔倫提諾等老將也將重返紅毯。而「金馬影后」舒淇與易烊千璽主演的電影《狂野時代》，入圍主競賽單元，可望能在紅毯一見女神風采。
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