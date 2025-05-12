ROG電競快閃體驗店東區登場 「初音未來」聯名系列首亮相 打卡再抽新品

ROG玩家共和國宣布推出全新電競周邊系列，除承襲剽悍性能，外觀更採用前所未見的白、銀雙色設計，展現強烈未來感電馭風格。全系列新品包括ROG Azoth X電競鍵盤、ROG Keris II Origin電競滑鼠、ROG Delta II電競耳機，以及ROG Scabbard II Arctic Gray XXL電競鼠墊，滿足白色控玩家的收藏渴望。

而為讓更多人感受品牌精神「For Those Who Dare」，ROG首度攜手東區時尚新地標「NINJA Taipei」，打造沉浸式快閃體驗店，即日起至6月6日登場。店內延續「ROG Lab」概念，結合ROG Azoth X星際元素設計，並推出限定特調「NitRO-6」，靈感來自ROG與氮氧加速系統，象徵釋放極限潛力。

活動期間，至現場點購特調可獲限量ROG登艙貼紙與ASUS Store官方商城折扣券；拍照打卡上傳至Instagram或Threads，更可抽總價4萬元的ROG電競周邊新品。 凡於「ROG三創旗艦店」購買指定周邊，則贈「NitRO-6」買1送1券。

此外，快閃店現場另搶先展出日前正式發表的TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列，包括K3 Gen II電競鍵盤、Mini無線電競滑鼠、P1鼠墊與H1 Gen II電競耳機，並以其經典代表色「蒼綠」，搭配白、粉雙色點綴設計，不僅玩美體現角色意象精髓，亦再次結合極具未來感的賽博龐克元素，從包裝到產品設計細節滿滿，購買指定商品還隨附海報或貼紙，粉絲們肯定要收藏。