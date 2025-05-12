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ROG電競快閃體驗店東區登場 「初音未來」聯名系列首亮相 打卡再抽新品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列從包裝到產品設計細節滿滿，購買指定商品還隨附海報或貼紙。記者黃筱晴／攝影
TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列從包裝到產品設計細節滿滿，購買指定商品還隨附海報或貼紙。記者黃筱晴／攝影

ROG玩家共和國宣布推出全新電競周邊系列，除承襲剽悍性能，外觀更採用前所未見的白、銀雙色設計，展現強烈未來感電馭風格。全系列新品包括ROG Azoth X電競鍵盤、ROG Keris II Origin電競滑鼠、ROG Delta II電競耳機，以及ROG Scabbard II Arctic Gray XXL電競鼠墊，滿足白色控玩家的收藏渴望。

而為讓更多人感受品牌精神「For Those Who Dare」，ROG首度攜手東區時尚新地標「NINJA Taipei」，打造沉浸式快閃體驗店，即日起至6月6日登場。店內延續「ROG Lab」概念，結合ROG Azoth X星際元素設計，並推出限定特調「NitRO-6」，靈感來自ROG與氮氧加速系統，象徵釋放極限潛力。

活動期間，至現場點購特調可獲限量ROG登艙貼紙與ASUS Store官方商城折扣券；拍照打卡上傳至Instagram或Threads，更可抽總價4萬元的ROG電競周邊新品。 凡於「ROG三創旗艦店」購買指定周邊，則贈「NitRO-6」買1送1券。

此外，快閃店現場另搶先展出日前正式發表的TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列，包括K3 Gen II電競鍵盤、Mini無線電競滑鼠、P1鼠墊與H1 Gen II電競耳機，並以其經典代表色「蒼綠」，搭配白、粉雙色點綴設計，不僅玩美體現角色意象精髓，亦再次結合極具未來感的賽博龐克元素，從包裝到產品設計細節滿滿，購買指定商品還隨附海報或貼紙，粉絲們肯定要收藏。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列在快閃店內搶先亮相。記者黃筱晴／攝影
TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列在快閃店內搶先亮相。記者黃筱晴／攝影
TUF Gaming Mini Hatsune Miku限定版電競滑鼠與P1 Hatsune Miku限定版電競鼠墊。記者黃筱晴／攝影
TUF Gaming Mini Hatsune Miku限定版電競滑鼠與P1 Hatsune Miku限定版電競鼠墊。記者黃筱晴／攝影
ROG全新電競周邊採用有別以往的超質感白、銀雙色設計，呈現未來感爆棚的電馭美學。圖／華碩提供
ROG全新電競周邊採用有別以往的超質感白、銀雙色設計，呈現未來感爆棚的電馭美學。圖／華碩提供
TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku限定版。記者黃筱晴／攝影
TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku限定版。記者黃筱晴／攝影
TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列在快閃店內搶先亮相。記者黃筱晴／攝影
TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列在快閃店內搶先亮相。記者黃筱晴／攝影
TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列在快閃店內搶先亮相。記者黃筱晴／攝影
TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列在快閃店內搶先亮相。記者黃筱晴／攝影

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