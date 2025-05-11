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最帥蝙蝠俠羅伯派汀森 示範今秋型男經典衣櫥穿搭變化

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供

Dior Icons膠囊系列在2025秋季持續重塑紳士魅力，透過重溫且致敬其往日的陽剛風格，秉持大膽而低調的奢華理念，打造全新魅力的男性經典單品，完美詮釋Dior風格精緻而純粹的精髓。Dior品牌大使羅伯派汀森（Robert Pattinson）並於最新形象廣告中驚艷演繹。

嶄新的Dior Icons造型展現出一種外放卻也內斂的奢華感，透過高貴材質與建築感線條彰顯Dior風格的精髓，並融入細緻巧妙的設計細節。男裝經典款式在獨特工藝的演繹下煥然一新，昇華了品牌的標誌性語彙。在攝影師Alasdair McLellan的當代視角下，羅伯派汀森身穿寬鬆褲裝與剪裁俐落的單品，展現從灰色、棕色到米色的和諧色調。

整體造型展現當代風範，如可翻面的Dior Oblique圖案外套、套穿式襯衫、棉絲混紡針織T恤等流暢輕盈的設計，皆是極致工藝與創新技術的結晶。巧克力色、米色與黑色之間的色調和諧交錯，服裝剪裁流暢輕盈，寬版長褲、套穿襯衫，以及精緻的棉質與T恤等經典單品，融入迪奧先生鍾愛的灰色調，以及為合身針織單品增深具品牌代表性的Cannage經典籐格紋圖案等Dior標誌性元素，完美平衡舒適與優雅。

在純粹與精緻之間取得完美平衡的包款，採用Dior Icons皮革製成，體現品牌精湛工藝。Dior Normandie托特包以黑色、灰色與干邑色三款色調亮相，是日常生活的全新必備單品；而Hobo包與Dior Privé系列由內而外的細節極簡且現代，內襯選用麂皮搭配小牛皮，並以Dior Oblique斜紋印花點綴，是一整套選擇豐富的完整現代皮件系列。。

最終點綴則是B01 Matchpoint球鞋，以簡約流暢的線條融合復古靈魂，於鞋舌、鞋底與內側面板低調點綴「DIOR」標誌，增添細膩質感，傳達優雅與簡約的系列精髓。

Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior Privé黑色粒面小牛皮流浪包，14萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Privé黑色粒面小牛皮流浪包，14萬5,000元。圖／Dior提供
Dior B01 Matchpoint白色皮革麂皮嵌片運動鞋，32,000元。圖／Dior提供
Dior B01 Matchpoint白色皮革麂皮嵌片運動鞋，32,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons 膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons 膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior B01 Matchpoint白色皮革干邑白蘭地嵌片運動鞋，32,000元。圖／Dior提供
Dior B01 Matchpoint白色皮革干邑白蘭地嵌片運動鞋，32,000元。圖／Dior提供
Dior Privé干邑白蘭地粒面小牛皮托特包，14萬元。圖／Dior提供
Dior Privé干邑白蘭地粒面小牛皮托特包，14萬元。圖／Dior提供
Dior B01 Matchpoint黑色皮革運動鞋，32,000元。圖／Dior提供
Dior B01 Matchpoint黑色皮革運動鞋，32,000元。圖／Dior提供
Dior B01 Matchpoint白色皮革運動鞋，32,000元。圖／Dior提供
Dior B01 Matchpoint白色皮革運動鞋，32,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons 膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹2025秋季男裝Dior Icons 膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供

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