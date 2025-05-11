最帥蝙蝠俠羅伯派汀森 示範今秋型男經典衣櫥穿搭變化

Dior Icons膠囊系列在2025秋季持續重塑紳士魅力，透過重溫且致敬其往日的陽剛風格，秉持大膽而低調的奢華理念，打造全新魅力的男性經典單品，完美詮釋Dior風格精緻而純粹的精髓。Dior品牌大使羅伯派汀森（Robert Pattinson）並於最新形象廣告中驚艷演繹。

嶄新的Dior Icons造型展現出一種外放卻也內斂的奢華感，透過高貴材質與建築感線條彰顯Dior風格的精髓，並融入細緻巧妙的設計細節。男裝經典款式在獨特工藝的演繹下煥然一新，昇華了品牌的標誌性語彙。在攝影師Alasdair McLellan的當代視角下，羅伯派汀森身穿寬鬆褲裝與剪裁俐落的單品，展現從灰色、棕色到米色的和諧色調。

整體造型展現當代風範，如可翻面的Dior Oblique圖案外套、套穿式襯衫、棉絲混紡針織T恤等流暢輕盈的設計，皆是極致工藝與創新技術的結晶。巧克力色、米色與黑色之間的色調和諧交錯，服裝剪裁流暢輕盈，寬版長褲、套穿襯衫，以及精緻的棉質與T恤等經典單品，融入迪奧先生鍾愛的灰色調，以及為合身針織單品增深具品牌代表性的Cannage經典籐格紋圖案等Dior標誌性元素，完美平衡舒適與優雅。

在純粹與精緻之間取得完美平衡的包款，採用Dior Icons皮革製成，體現品牌精湛工藝。Dior Normandie托特包以黑色、灰色與干邑色三款色調亮相，是日常生活的全新必備單品；而Hobo包與Dior Privé系列由內而外的細節極簡且現代，內襯選用麂皮搭配小牛皮，並以Dior Oblique斜紋印花點綴，是一整套選擇豐富的完整現代皮件系列。。