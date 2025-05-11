快訊

明大雨狂炸南台灣…周三雷雨區擴大 高溫不降仍上看30度

創新低！金融業對陸曝險破底9000億大關 銀行年砍千億加速逃

聽新聞
0:00 / 0:00

老先覺「滿額抽機票」！杏桃「蜂蜜檸檬鬆餅」清爽上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
杏桃鬆餅屋大江店推出「抹茶蒙布朗薄鬆餅」套餐。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋大江店推出「抹茶蒙布朗薄鬆餅」套餐。圖／杏桃鬆餅屋提供

來自東京的「杏桃鬆餅屋」，本季選用台灣在地龍眼蜂蜜，推出「蜂蜜檸檬季」，規劃一系列酸甜清爽的鬆餅與消暑飲品。「蜂蜜檸檬卡士達厚鬆餅」以招牌的厚鬆餅搭配上自製的檸檬雪酪，在樸實的滋味中，帶來清爽高雅的氣息，每份260元。「蜂蜜檸檬卡士達薄鬆餅」則以薄鬆餅為基礎，佐以檸檬卡士達鮮奶油、北海道鮮奶油，為鬆餅增加滑潤口感，每份260元。

除此之外，杏桃鬆餅屋還設計帶有迷迭香香氣的「蜂蜜檸檬氣泡飲」，以及「蜂蜜檸檬熱茶」，每杯均為160元。5月15日起，針對大江店還推出「抹茶蒙布朗薄鬆餅」套餐，搭配兩杯160元飲品，每套449元。

同為五月登場的活動，吾蜂美味集團集結旗下的「老先覺」、「潮味決」與「麵匡匡」推出優惠方案。5月18日前，凡於三品牌門市單筆消費滿200元，即可獲得抽獎券，有機會抽中Air Asia「清邁雙人來回機票」或「吉隆坡雙人來回機票」。同時針對會員也提供5月會員贈禮，老先覺可享「秘製滷味系列折價20元」；潮味決「滿160元贈招牌白蘿蔔」，至於麵匡匡則可享「點購繁盛拉麵免費升級為豪華版」。

杏桃鬆餅屋推出蜂蜜檸檬系列鬆餅與飲品，帶來清爽滋味。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋推出蜂蜜檸檬系列鬆餅與飲品，帶來清爽滋味。圖／杏桃鬆餅屋提供
「老先覺」、「潮味決」與「麵匡匡」推出滿額抽機票活動。圖／吾蜂美味提供
「老先覺」、「潮味決」與「麵匡匡」推出滿額抽機票活動。圖／吾蜂美味提供

機票 蜂蜜 鮮奶

延伸閱讀

天然又不危害環境！達人建議用家中常見1水果驅蟻：比醋有效

胃食道逆流患者應攝取鹼性食物，避免酸性的？教授這麼說

【食堂外的產地】受泰雅土地照顧的黃檸檬

屏東檸檬受忽冷忽熱天氣引發遲發性災損 今年恐損失5成

相關新聞

最帥蝙蝠俠羅伯派汀森 示範今秋型男經典衣櫥穿搭變化

Dior Icons膠囊系列在2025秋季持續重塑紳士魅力，透過重溫且致敬其往日的陽剛風格，秉持大膽而低調的奢華理念，打...

老先覺「滿額抽機票」！杏桃「蜂蜜檸檬鬆餅」清爽上桌

來自東京的「杏桃鬆餅屋」，本季選用台灣在地龍眼蜂蜜，推出「蜂蜜檸檬季」，規劃一系列酸甜清爽的鬆餅與消暑飲品。「蜂蜜檸檬卡...

50位跨世代超模首度罕見同框 都為了ZARA 50周年而來

於1975年5月創立於西班牙拉科魯尼亞的快時尚品牌ZARA，今年慶祝品牌成立50周年，ZARA與時尚攝影大師Steven...

玫瑰牛舌、繡球豆腐 撈王「母親節套餐」優惠至5月底

5月正適合陪伴媽媽度過佳節，中式火鍋「撈王」即日起至5月31日期間推出「母親節四人套餐」，除了吃得到造型討喜的「玫瑰牛舌...

博客來首間「數位體驗店」 把電子書閱讀器帶進超商

博客來首款自有電子書閱讀器「BooksPad」三個月內銷量突破萬台，加上觸控筆與保護殼等週邊熱銷，預估整體銷售將成為博客...

一餐18800！70萬粉「日本網紅主廚」再登台 只賣3天

繼今年初登台獻藝後，日本北九州市名廚「渡邊貴義」，再度與初魚集團合作，首度攜手「初魚鉄板料亭」舉辦為期三天的「照壽司 x...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。