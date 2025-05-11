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老先覺「滿額抽機票」！杏桃「蜂蜜檸檬鬆餅」清爽上桌
來自東京的「杏桃鬆餅屋」，本季選用台灣在地龍眼蜂蜜，推出「蜂蜜檸檬季」，規劃一系列酸甜清爽的鬆餅與消暑飲品。「蜂蜜檸檬卡士達厚鬆餅」以招牌的厚鬆餅搭配上自製的檸檬雪酪，在樸實的滋味中，帶來清爽高雅的氣息，每份260元。「蜂蜜檸檬卡士達薄鬆餅」則以薄鬆餅為基礎，佐以檸檬卡士達鮮奶油、北海道鮮奶油，為鬆餅增加滑潤口感，每份260元。
除此之外，杏桃鬆餅屋還設計帶有迷迭香香氣的「蜂蜜檸檬氣泡飲」，以及「蜂蜜檸檬熱茶」，每杯均為160元。5月15日起，針對大江店還推出「抹茶蒙布朗薄鬆餅」套餐，搭配兩杯160元飲品，每套449元。
同為五月登場的活動，吾蜂美味集團集結旗下的「老先覺」、「潮味決」與「麵匡匡」推出優惠方案。5月18日前，凡於三品牌門市單筆消費滿200元，即可獲得抽獎券，有機會抽中Air Asia「清邁雙人來回機票」或「吉隆坡雙人來回機票」。同時針對會員也提供5月會員贈禮，老先覺可享「秘製滷味系列折價20元」；潮味決「滿160元贈招牌白蘿蔔」，至於麵匡匡則可享「點購繁盛拉麵免費升級為豪華版」。
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