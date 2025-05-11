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50位跨世代超模首度罕見同框 都為了ZARA 50周年而來

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
ZARA 1975年代開幕的店型。圖／ZARA提供
ZARA 1975年代開幕的店型。圖／ZARA提供

於1975年5月創立於西班牙拉科魯尼亞的快時尚品牌ZARA，今年慶祝品牌成立50周年，ZARA與時尚攝影大師Steven Meisel合作，推出黑白主題的紀念影片「50 Years, 50 Icons」，集結50位橫跨世代的超模，包括Naomi Campbell、Cindy Crawford、Linda Evangelista、Twiggy、Karlie Kloss等首度罕見同框，她們共同演繹Donna Summer在1977年的經典金曲〈I Feel Love〉，展現對時尚的熱愛與禮讚。

把時間拉回到1975年5月9日，首家Zara門市在西班牙拉科魯尼亞的Juan Florez大街開業。品牌創辦人Amancio Ortega最初是一名製衣工人，後來創立了製衣公司Inditex集團（ZARA的母公司），他希望能用更快速且價格親民的方式，將時尚帶給更多人。他成功經營女裝生產業務後，正式進軍零售領域。1975年，第一間名為「Zorba」的店在拉科魯尼亞開幕，後來因名字與當地一家酒吧重複而改名為「ZARA」。

五十年後的今天，品牌追溯並致敬創始之地，以拉魯尼亞海濱建築標誌性的「拱廊」元素，妝點成為這間門市的新面貌，同時推出一系列限定活動與特別系列商品。店內特別設置了咖啡館和精品休息室，陳列了自1975年5月至今的精選雜誌合集，可以讓賓客重溫50年來的時尚旅程。

2024年度ZARA母公司Inditex集團繳出亮眼成績單，截至2025年，Inditex集團（ZARA的母公司）創辦人Amancio Ortega仍坐穩西班牙首富，也是全球第九大富豪。

ZARA慶祝品牌成立50周年，與時尚攝影大師Steven Meisel合作，集結50位橫跨世代的超模首度罕見同框，推出「50 Years, 50 Icons」紀念影片。圖／ZARA提供
ZARA慶祝品牌成立50周年，與時尚攝影大師Steven Meisel合作，集結50位橫跨世代的超模首度罕見同框，推出「50 Years, 50 Icons」紀念影片。圖／ZARA提供
ZARA 1998年代在東京澀谷的據點。圖／ZARA提供
ZARA 1998年代在東京澀谷的據點。圖／ZARA提供
ZARA慶祝50周年，追溯並致敬創始之地特別改裝1975年首家門市據點，呈現新風貌。圖／ZARA提供
ZARA慶祝50周年，追溯並致敬創始之地特別改裝1975年首家門市據點，呈現新風貌。圖／ZARA提供
ZARA慶祝50周年，追溯並致敬創始之地特別改裝1975年首家門市據點，店內特別設置了咖啡館和精品休息室。圖／ZARA提供
ZARA慶祝50周年，追溯並致敬創始之地特別改裝1975年首家門市據點，店內特別設置了咖啡館和精品休息室。圖／ZARA提供
ZARA 1990年代在巴黎的據點。圖／ZARA提供
ZARA 1990年代在巴黎的據點。圖／ZARA提供
2024年度ZARA母公司Inditex集團繳出亮眼成績單。圖／ZARA提供
2024年度ZARA母公司Inditex集團繳出亮眼成績單。圖／ZARA提供

ZARA 品牌 快時尚

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