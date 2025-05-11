50位跨世代超模首度罕見同框 都為了ZARA 50周年而來

於1975年5月創立於西班牙拉科魯尼亞的快時尚品牌ZARA，今年慶祝品牌成立50周年，ZARA與時尚攝影大師Steven Meisel合作，推出黑白主題的紀念影片「50 Years, 50 Icons」，集結50位橫跨世代的超模，包括Naomi Campbell、Cindy Crawford、Linda Evangelista、Twiggy、Karlie Kloss等首度罕見同框，她們共同演繹Donna Summer在1977年的經典金曲〈I Feel Love〉，展現對時尚的熱愛與禮讚。

把時間拉回到1975年5月9日，首家Zara門市在西班牙拉科魯尼亞的Juan Florez大街開業。品牌創辦人Amancio Ortega最初是一名製衣工人，後來創立了製衣公司Inditex集團（ZARA的母公司），他希望能用更快速且價格親民的方式，將時尚帶給更多人。他成功經營女裝生產業務後，正式進軍零售領域。1975年，第一間名為「Zorba」的店在拉科魯尼亞開幕，後來因名字與當地一家酒吧重複而改名為「ZARA」。

五十年後的今天，品牌追溯並致敬創始之地，以拉魯尼亞海濱建築標誌性的「拱廊」元素，妝點成為這間門市的新面貌，同時推出一系列限定活動與特別系列商品。店內特別設置了咖啡館和精品休息室，陳列了自1975年5月至今的精選雜誌合集，可以讓賓客重溫50年來的時尚旅程。