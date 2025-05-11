玫瑰牛舌、繡球豆腐 撈王「母親節套餐」優惠至5月底

5月正適合陪伴媽媽度過佳節，中式火鍋「撈王」即日起至5月31日期間推出「母親節四人套餐」，除了吃得到造型討喜的「玫瑰牛舌」、「繡球豆腐」等菜色外，還可享拍立得紀念照、小煲仔鍋等不同贈禮。

母親節套餐延續經典「太極鴛鴦鍋」，可自由搭配粵式胡椒豬肚雞煲、川味麻辣鍋等不同鍋底。主餐可依喜好選擇「御選牛品匯」或「極上雙豚宴」。「御選牛品匯」選用手工雕琢的「玫瑰牛舌」，還有「無骨牛小排」與「澳洲和牛雪花」；「極上雙豚宴」則匯聚「松板豬」與「梅花豬」，各有不同特色。

套餐中除了肉品，還搭配「綜合海鮮拼盤」，並以「花卉造型」作為視覺巧思，包含以層疊堆砌手法呈現的「玫瑰牛舌」、造型圓潤的「繡球豆腐」等餐點，增添佳節儀式感。主食則為「黑松露蝦仁煲仔飯」，還有「手打蝦丸拼盤」、「滷三寶／綜合鴨血豆腐」（二選一）、田園蔬菜籃與4人份飲品，原最高原價4,695元，優惠價3,999元。