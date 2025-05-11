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博客來首間「數位體驗店」 把電子書閱讀器帶進超商

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
博客來首間「數位體驗店」，首次把電子書閱讀器帶進超商，讓每個人在買咖啡、取包裹、路過的片刻，都能翻開一本書、聽一段有聲書。圖／博客來提供
博客來首間「數位體驗店」，首次把電子書閱讀器帶進超商，讓每個人在買咖啡、取包裹、路過的片刻，都能翻開一本書、聽一段有聲書。圖／博客來提供

博客來首款自有電子書閱讀器「BooksPad」三個月內銷量突破萬台，加上觸控筆與保護殼等週邊熱銷，預估整體銷售將成為博客來首個突破億元營收的單品。看好電子書市場，博客來攜手7-ELEVEN、元太科技及振曜科技，在台大公館商圈的博源門市聯合打造首家「數位體驗店」，打造結合數位科技的創新閱讀空間。

博客來首間「數位體驗店」，首次把電子書閱讀器帶進超商，讓每個人在買咖啡、取包裹、路過的片刻，都能翻開一本書、聽一段有聲書。店內規劃閱讀器體驗、暢銷榜展示與主題書單三大區域。閱讀器體驗區展示博客來首款自有品牌BooksPad 7.8吋彩色閱讀器，一款三色共10台閱讀器，讓消費者可以直接操作使用，連線瀏覽博客來遠超30萬種數位商品，使用訂閱制暢讀商業雜誌、暢聽有聲書。

博客來表示，電子書業務已連續7年保持雙位數成長，2025年更創下新高，電子書銷售佔實體書業績超過10%。此外，「BooksPad」成功吸引大量新用戶，帶動2025年前四個月電子書新會員人數較去年同期成長逾15%。在購買30本以上電子書的深度用戶中，逾五成也選購了閱讀器，顯示重度閱讀者對專業閱讀裝置需求殷切。

博客來表示，搭配「BooksPad」的暢讀與暢聽服務，訂閱用戶年增高達七成，顯示越來越多讀者願意以數位、行動閱讀方式擁抱知識學習，期望「BooksPad」閱讀器進一步推動電子書銷售業績成長兩成。

博客來首間「數位體驗店」，首次把電子書閱讀器帶進超商，讓每個人在買咖啡、取包裹、路過的片刻，都能翻開一本書、聽一段有聲書。圖／博客來提供
博客來首間「數位體驗店」，首次把電子書閱讀器帶進超商，讓每個人在買咖啡、取包裹、路過的片刻，都能翻開一本書、聽一段有聲書。圖／博客來提供

博客來 業績 電子書

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