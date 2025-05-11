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一餐18800！70萬粉「日本網紅主廚」再登台 只賣3天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
擁有70萬粉絲的渡邊貴義再度攜手初魚集團，舉辦為期三天的「照壽司 x 初魚 鉄板料亭 期間限定客座餐會」。圖／初魚提供
擁有70萬粉絲的渡邊貴義再度攜手初魚集團，舉辦為期三天的「照壽司 x 初魚 鉄板料亭 期間限定客座餐會」。圖／初魚提供

繼今年初登台獻藝後，日本北九州市名廚「渡邊貴義」，再度與初魚集團合作，首度攜手「初魚鉄板料亭」舉辦為期三天的「照壽司 x 初魚 鉄板料亭 期間限定客座餐會」，民眾將可品嚐到渡邊貴義親手打造的「奢華版御好燒」等菜色，預計5月20日開放訂位。

自1964年創立的「照壽司」，位於日本福岡縣北九州市。第三代店主渡邊貴義於2005年接手，並展開一連串的革新。宛若劇場般的用餐環境加上渡邊貴義獨特、浮誇的個人魅力，也打響照壽司與主廚的名聲。如今渡邊貴義在IG平台擁有70萬名粉絲，並且成為北九州市觀光大使。

2025年初，初魚 鮨與渡邊貴義合作，展開為期三天、巡迴台北、台中、高雄的聯名餐會，獲得粉絲們的熱烈迴響。本次渡邊貴義則首度攜手同集團的「初魚鉄板料亭」，自6月20日至6月22日期間，在台北的期間限定店打造「照壽司 x 初魚 鉄板料亭 期間限定客座餐會」。以鐵板燒為舞台，融合標誌性的「劇場式展演」，展現主廚獨特的料理美學。

聯名餐會中，雙方各負責一半菜式，渡邊貴義也將使用日本高級食材入饌，打造出特製的「奢華版御好燒」。同時也吃得到龍蝦、鮑魚、和牛等食材，每人18,800元，預計5月20日開放預定。

除了本次合作餐會外，初魚餐飲集團也預告，7月份又將迎來福岡預約困難店的懷石與割烹的名廚，另外集團正式啟動上市計畫，將在2025年6月底興櫃，並將會帶來全新的餐飲品牌。

壽司 日本 食材

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