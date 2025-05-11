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台灣虎航10月26日起 託運滑雪板等加收550元手續費

中央社／ 台北11日電

台灣虎航從10月26日起，旅客託運衝浪板、滑雪板、釣魚竿等特殊大件行李，每件將收取新台幣550元的手續費，大件行李重量將併入託運行李總重量計算。

台灣虎航日前在官網公告，10月26日起，將針對特殊託運新增「大件行李手續費用」收費。

大件行李的定義為託運行李單邊尺寸超過100公分以及外邊長寬高的尺寸總和大於203公分以上，且單件運動行李或大件行李重量不可超過45公斤。

台灣虎航表示，常見的特殊大型行李為包括衝浪板、滑雪板、釣魚竿、高爾夫球具、自行車、大型樂器，以及單邊長度超過100公分的油畫、雕像、電視機、家具等。

台灣虎航表示，10月26日起特殊大型行李每件將收取550元的手續費，大件行李重量將併入託運行李總重量計算。

台灣虎航表示，如因個人特殊需求或與嬰幼兒同行，任何超出尺寸的輔助設備、助行設備、醫療器材和嬰兒用品，皆可免費辦理託運，但嬰兒車與輪椅的攜帶數量限制，1名旅客僅能免費受理1件輔助載具。

台灣虎航 嬰兒車

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