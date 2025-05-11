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英國倫敦首屆「白點藝術國際展」 19位台灣藝術家參展

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣藝術家在英國倫敦「白點藝術國際展」展出的畫作。圖／廖迎晰提供
台灣藝術家在英國倫敦「白點藝術國際展」展出的畫作。圖／廖迎晰提供

英國倫敦「白點藝術國際展」，由台灣、中國、美國、法國、德國、比利時、西班牙及英國等46位藝術家共同參展，其中來自台灣19位知名藝術家，以多元媒材展現融合東方哲思與當代視覺的精彩作品，成為這項國際展覽會場的最大亮點。

英國倫敦首屆「白點藝術國際展」日前在倫敦千禧畫廊揭幕，台灣藝術家由台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰代表出席。廖迎晰表示，倫敦白點藝術國際展以國際化規格與豐富藝術能量，已成為全球藝術界矚目的全新亮點，這次展覽讓世界看見台灣藝術的深度與溫度，希望藉此平台推動更多跨國藝術對話與合。

台灣參展的19位藝術家，有廖迎晰、江宇、陳正隆、林育如、徐兆慧、陳炳臣、吳絲絨、林昀瑀、王群、黃秋月、顧文華、張若綺、鄭皓仁、林輝堂、葛映惠、馬步月、蕭志夫、郭美珠、謝惠敏。

廖迎晰說，台灣墨海藝術協會參展的19位藝術家，與來自歐美與亞洲眾多國際藝術家，共同展現跨文化視野與當代藝術魅力，成為展場最受矚目的焦點。

廖迎晰指出，展覽由白點藝術平台主辦，承辦畫廊為M P Birla Millennium Gallery，此次展覽以「白點」為核心概念，象徵創作源點與藝術的純粹初衷，展期至5月14日。

參觀者欣賞台灣墨海藝術協會藝術家展出作品。圖／廖迎晰提供
參觀者欣賞台灣墨海藝術協會藝術家展出作品。圖／廖迎晰提供
台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰參展的雕塑作品「重返地球」和台灣藝術家畫作。圖／廖迎晰提供
台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰參展的雕塑作品「重返地球」和台灣藝術家畫作。圖／廖迎晰提供

倫敦 英國 藝術家

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