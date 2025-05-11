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滿滿正面情緒價值！小熊、大象變身蕭邦全新療癒系珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦Happy Diamonds動物系列迎接春季。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds動物系列迎接春季。圖／蕭邦提供

瑞士高級珠寶與製表品牌蕭邦（CHOPARD），以Happy Diamonds動物系列與L'Heure du Diamant珠寶表兩大標誌性設計，透過對自然萬象的細膩觀察與深刻情感，捕捉春日萬象，推出演繹自然生機與綺想的全新珠寶腕表作品，讚頌生命、自由與喜悅。

Happy Diamonds系列珠寶滑動鑽石的玩味設計，散發自由歡愉的氣息，適合於任何場合配戴。除了已推出的符合倫理道德標準的18K玫瑰金版本，更推出18K白金鑲鑽版本的動物造型吊墜；而全新亮相的開放式手鐲鐲更以滑動美鑽與栩栩如生的動物圖騰互相輝映，喚起人們對童年時光的溫馨回憶。

全新設計所呈現的動物造型都與蕭邦的品牌歷史息息相關：討喜的泰迪熊源自於蕭邦聯合總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele ）的童年回憶，大多數兒童都曾擁有一隻心愛的泰迪熊，是療癒所有孩子的溫柔慰藉；象徵幸運的瓢蟲，啟發過諸多經典時計，如隱秘保護蓋的腕表和飾有鉸接式翅膀的小型座鐘；烏龜則是凱琳舍費爾鍾愛的動物，象徵著平靜、智慧和堅毅；沈穩的大象再度回歸，是卡羅琳舍費爾Happy Diamonds在小丑後所創作的第二款設計；青蛙輕盈躍動的姿態為珠寶注入一絲奇幻童話的色彩。

而品牌旗艦的珠寶表系列L'Heure du Diamant的最大魅力在於表圈環繞的整圈璀璨鑽石，以獨創皇冠鑲嵌工藝使用V形鑲爪，提升鑽石光線穿透力，彰顯鑽石本身的純淨與火彩、營造出漂浮般的璀璨光環。新作搭配珍珠母貝表盤與蕭邦手動上鍊機械機芯，表圈以9顆長梯形切割鑽石與9枚圓形明亮式切割鑽石交錯環繞，不同切割的鑽石火光綻放出有別以往的迷人風采，獨家的樹皮紋理表帶宛如植物脈絡的細緻紋路擁有細膩觸感，是舍費爾家族於20世紀60年代所開發、並代代相傳至今的特色工藝。

L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌長梯形切割鑽石與圓形明亮式切割鑽石、蕭邦10.01-C型手動上鏈機械機芯，搭配手工打造18K金樹皮紋理表帶，236萬元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌長梯形切割鑽石與圓形明亮式切割鑽石、蕭邦10.01-C型手動上鏈機械機芯，搭配手工打造18K金樹皮紋理表帶，236萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列青蛙手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、眼睛鑲嵌縞瑪瑙、身體鑲嵌孔雀石及鑽石、滑動鑽石，54萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列青蛙手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、眼睛鑲嵌縞瑪瑙、身體鑲嵌孔雀石及鑽石、滑動鑽石，54萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列大象項鍊，符合倫理道德標準的18K白金、眼部鑲嵌藍寶石、腹部有1顆滑動鑽石，27萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列大象項鍊，符合倫理道德標準的18K白金、眼部鑲嵌藍寶石、腹部有1顆滑動鑽石，27萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列泰迪熊項鍊，符合倫理道德標準的18K白金、眼部鑲嵌2顆鑽石、蝴蝶結鑲嵌1顆紅寶石、腹部有1顆滑動鑽石，26萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列泰迪熊項鍊，符合倫理道德標準的18K白金、眼部鑲嵌2顆鑽石、蝴蝶結鑲嵌1顆紅寶石、腹部有1顆滑動鑽石，26萬4,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌長梯形切割鑽石與圓形明亮式切割鑽石、蕭邦10.01-C型手動上鏈機械機芯，搭配手工打造18K金樹皮紋理表帶，236萬元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌長梯形切割鑽石與圓形明亮式切割鑽石、蕭邦10.01-C型手動上鏈機械機芯，搭配手工打造18K金樹皮紋理表帶，236萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列瓢蟲項鍊，符合倫理道德標準的18K白金、翅膀鑲嵌7顆紅寶石、腹部有1顆滑動鑽石，29萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列瓢蟲項鍊，符合倫理道德標準的18K白金、翅膀鑲嵌7顆紅寶石、腹部有1顆滑動鑽石，29萬2,000元。圖／蕭邦提供

動物 珠寶 鑽石

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