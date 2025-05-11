「紙房子」最美西班牙女星烏蘇拉可貝蘿 釋放雙面風格
誕生於2019年的卡地亞（Cartier）Clash de Cartier系列珠寶作品，結合飾釘、圓珠和巴黎飾釘等品牌標誌符碼，透過精湛工藝展現對比魅力，遊走於經典優雅與特立獨行之間。今年，這款呈現雙重面貌的系列迎來全新珠寶作品，柔韌靈活的質感、越加豐盈的造型、珍貴寶石、和嶄新柵格設計等意想不到的衝突元素再次升級，並由「紙房子」西班牙女星烏蘇拉可貝蘿（Úrsula Corberó）演繹該系列雙重特質的精彩邂逅。
Clash de Cartier系列曾先後臻選珊瑚、天河石和大溪地黑珍珠為製作材質，透過珍貴圓珠、大型飾釘、滿綴鑽石的巴黎飾釘的結合綻放流光溢彩，限量款綠玉髓、玫瑰金飾釘和苦艾綠色圓幻化為令人愛不釋手的戒指、耳環和手環。
全新柔軟手環和柔軟項鍊採用玫瑰金、白K金或鋪鑲鑽石製作，鍊節鑲嵌飾釘、圓珠和巴黎飾釘，緊密貼合肌膚，綻放靈動光芒。每件作品的數百枚裝飾元素均以手工方式裝配，須耗費近50小時的精工細作方能成就無與倫比的驚人柔軟質感，鋪鑲鑽石款作品的巴黎飾釘更仔細於每面立體釘面上鑲嵌一顆鑽石，為系列雙重面貌的注入變幻萬千的璀璨光影，其中長項鍊可轉換為雙鍊配戴。同時，經典的暢銷款繼標誌性的玫瑰金後，全新推出閃耀的黃金款式，使全系列的選擇更完整。
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