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「紙房子」最美西班牙女星烏蘇拉可貝蘿 釋放雙面風格

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
烏蘇拉可貝蘿演繹Clash de Cartier經典珠寶作品。圖／卡地亞提供
烏蘇拉可貝蘿演繹Clash de Cartier經典珠寶作品。圖／卡地亞提供

誕生於2019年的卡地亞（Cartier）Clash de Cartier系列珠寶作品，結合飾釘、圓珠和巴黎飾釘等品牌標誌符碼，透過精湛工藝展現對比魅力，遊走於經典優雅與特立獨行之間。今年，這款呈現雙重面貌的系列迎來全新珠寶作品，柔韌靈活的質感、越加豐盈的造型、珍貴寶石、和嶄新柵格設計等意想不到的衝突元素再次升級，並由「紙房子」西班牙女星烏蘇拉可貝蘿（Úrsula Corberó）演繹該系列雙重特質的精彩邂逅。

Clash de Cartier系列曾先後臻選珊瑚、天河石和大溪地黑珍珠為製作材質，透過珍貴圓珠、大型飾釘、滿綴鑽石的巴黎飾釘的結合綻放流光溢彩，限量款綠玉髓、玫瑰金飾釘和苦艾綠色圓幻化為令人愛不釋手的戒指、耳環和手環。

全新柔軟手環和柔軟項鍊採用玫瑰金、白K金或鋪鑲鑽石製作，鍊節鑲嵌飾釘、圓珠和巴黎飾釘，緊密貼合肌膚，綻放靈動光芒。每件作品的數百枚裝飾元素均以手工方式裝配，須耗費近50小時的精工細作方能成就無與倫比的驚人柔軟質感，鋪鑲鑽石款作品的巴黎飾釘更仔細於每面立體釘面上鑲嵌一顆鑽石，為系列雙重面貌的注入變幻萬千的璀璨光影，其中長項鍊可轉換為雙鍊配戴。同時，經典的暢銷款繼標誌性的玫瑰金後，全新推出閃耀的黃金款式，使全系列的選擇更完整。

Clash de Cartier手環小型款，約26萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手環小型款，約26萬6,000元。圖／卡地亞提供
烏蘇拉可貝蘿演繹Clash de Cartier經典珠寶作品。圖／卡地亞提供
烏蘇拉可貝蘿演繹Clash de Cartier經典珠寶作品。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金項鍊，軟鍊式小型款，約128萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金項鍊，軟鍊式小型款，約128萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金長項鍊，軟鍊式小型款，約131萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金長項鍊，軟鍊式小型款，約131萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier項鍊小型款，約94,500元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier項鍊小型款，約94,500元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier耳環小型款，約15萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier耳環小型款，約15萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier白K金長項鍊，軟鍊式小型款，約140萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier白K金長項鍊，軟鍊式小型款，約140萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手鐲中型款，約34萬1,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手鐲中型款，約34萬1,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指中型款，約11萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指中型款，約11萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指中型款，約11萬6,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指中型款，約11萬6,000元。圖／卡地亞提供
烏蘇拉可貝蘿演繹Clash de Cartier經典珠寶作品。圖／卡地亞提供
烏蘇拉可貝蘿演繹Clash de Cartier經典珠寶作品。圖／卡地亞提供
烏蘇拉可貝蘿演繹Clash de Cartier經典珠寶作品。圖／卡地亞提供
烏蘇拉可貝蘿演繹Clash de Cartier經典珠寶作品。圖／卡地亞提供

巴黎 標誌 鑽石

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