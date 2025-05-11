「紙房子」最美西班牙女星烏蘇拉可貝蘿 釋放雙面風格

誕生於2019年的卡地亞（Cartier）Clash de Cartier系列珠寶作品，結合飾釘、圓珠和巴黎飾釘等品牌標誌符碼，透過精湛工藝展現對比魅力，遊走於經典優雅與特立獨行之間。今年，這款呈現雙重面貌的系列迎來全新珠寶作品，柔韌靈活的質感、越加豐盈的造型、珍貴寶石、和嶄新柵格設計等意想不到的衝突元素再次升級，並由「紙房子」西班牙女星烏蘇拉可貝蘿（Úrsula Corberó）演繹該系列雙重特質的精彩邂逅。

Clash de Cartier系列曾先後臻選珊瑚、天河石和大溪地黑珍珠為製作材質，透過珍貴圓珠、大型飾釘、滿綴鑽石的巴黎飾釘的結合綻放流光溢彩，限量款綠玉髓、玫瑰金飾釘和苦艾綠色圓幻化為令人愛不釋手的戒指、耳環和手環。