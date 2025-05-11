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Nintendo Switch 2台北體驗會來了！限時開放報名抽選

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Nintendo Switch 2台北體驗會限時開放玩家上網登記報名抽選。圖／摘自任天堂官網
Nintendo Switch 2台北體驗會限時開放玩家上網登記報名抽選。圖／摘自任天堂官網

任天堂官方宣布，「Nintendo Switch 2體驗會TAIPEI」將於7月5日、6日在台北圓山花博爭豔館舉行，2天活動將舉辦多個場次體驗會，提供民眾搶先體驗將於稍晚發售的新一代主機「Nintendo Switch 2」。

本次體驗會採「事前報名、抽選入場」制度，報名期間自5月21日13:00起至6月9日23:59止，報名需透過Nintendo Account登入指定活動官網進行。完成報名並不等同獲得參加資格，主辦單位將於6月19日公布抽選結果，屆時參加者可透過專屬的「我的頁面」查詢入場資格。

活動提供「一般組」與「家庭組」2種報名形式。「一般組」適用於13歲以上個人或最多2人同行；12歲以下兒童須以「家庭組」方式報名，並由監護人陪同參加。「家庭組」限定家庭成員2～6人共同報名，代表人需年滿18歲，且為家庭成員之一。

本活動為純體驗性質，現場不設舞台表演或比賽，僅提供Nintendo Switch 2遊戲試玩，想要在上市前搶先體驗新一代主機的歡樂互動樂趣，快把握報名期間登記抽選資格。

主機 任天堂 花博

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