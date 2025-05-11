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2025母親節送禮清單人氣大推薦

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示意圖／ChatGPT
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母親節最強送禮指南快收

每逢母親節檔期，各大百貨業者和電商無不卯足全力搶攻這波「孝親商機」，從美妝保養、服飾配件，到家電用品等，紛紛推出折扣促銷、滿額贈禮的優惠活動。不論是實體商場還是線上平台，隨處可見琳瑯滿目的母親節禮品專區，讓人眼花撩亂，一不小心就陷入選擇障礙。而在眾多商品中，如何挑選一份既實用又能傳遞心意的禮物，成了許多人每年母親節的最大煩惱。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出10大最受歡迎的母親節禮物。其中，化妝品僅排第八、3C產品意外跌出前三，打敗保健品拿下聲量冠軍竟是它？照著這份人氣榜單挑，讓你在表達心意的同時，也送出真正實用、不踩雷的驚喜。

No.10 按摩產品

在各式母親節禮物中，按摩產品是近年來迅速竄紅的超夯品項，成為子女表達關心與體貼的熱門首選。無論是職場女性、家庭主婦，或是兩者兼顧的「超人媽媽」，長時間操勞下來，身體容易出現肩頸痠痛、腰背不適等問題。這時候，一台貼心實用的按摩器，除了能有效舒緩疲勞與壓力，還能讓媽媽在忙碌之餘，享受片刻靜謐的療癒時光。現今市面上的按摩產品選擇多元，從簡約的頸部按摩器到多功能的全身按摩椅，可依據媽媽的需求和生活習慣挑選適合的款式。對於總是將家庭擺在第一位、把辛勞藏在微笑背後的媽媽來說，這份禮物傳遞的不只是身體上的舒緩，更是一種心理上的慰藉與關懷，因此可說是母親節禮物中最不易出錯的選擇之一。

No.9 餐桌食器

示意圖／pixabay

近年來，許多媽媽也開始注重生活美感，讓「吃飯這件小事」變得充滿溫度。從色彩溫潤的手工陶瓷碗盤，再到充滿自然氣息的日系木製餐具，這類兼具實用與設計感的餐桌食器悄悄成為母親節送禮新寵。一套精緻的餐具，不僅是提升料理質感的小道具，也是一份能體現生活品味的禮物。當擺上一桌色香味俱全的菜餚，配上風格一致、質感滿分的碗盤，除了讓用餐氛圍升級，更能感受到滿滿的療癒和儀式感。「去年送一組精美的餐盤給我媽，他超開心」、「送漂亮碗盤+1，準備三餐時看了也會心情好」、「碗盤、餐具、酒杯都是不錯的選擇，今年我打算送這些」。

No.8 彩妝品

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彩妝產品向來是追求美麗與自信的重要利器，不論是年輕女孩，還是熟齡媽媽，都能透過精緻妝容展現不同階段的獨特魅力。尤其在母親節這樣充滿溫馨和感謝的節日裡，許多子女也會選擇將彩妝作為禮物，送給一向習慣低調、卻依然愛美的媽媽。從美化肌膚的粉底液、修飾細紋的遮瑕產品，到襯托氣色的唇膏與腮紅，每一樣都是媽媽日常變美的小幫手。各大百貨品牌也紛紛推出母親節檔期優惠，讓大家在傳遞感謝心意的同時，也能降低荷包的負擔。今年《網路溫度計DailyView》曾撰寫過一篇女王節10大人氣禮物清單，彩妝品也名列第五名，顯見不論是何種節日，追求美麗的送禮往往都能正中紅心，也難怪成為母親節送禮的長青選項之一。「今年想買dior唇膏孝敬媽媽」、「送口紅不錯啊，沒有女生會不愛」、「我投專櫃彩妝品，但最好帶媽媽去挑比較準」。

No.7 生活家電

現代家電不僅科技感十足，還能有效提升日常生活的便利與舒適，像是擁有智慧技術的掃地機器人、全自動洗碗機，以及快速溫和除皺的蒸氣掛燙機等，這些家電省時省力，讓人有更多時間可以好好休息，享受生活。過去由於家庭分工的刻板印象，讓許多人默認「媽媽」是理所當然負擔較多家務的角色，在母親節期間各大品牌總會推出相關促銷，平時昂貴的家電用品往往能以優惠的活動價格購入，也因此在挑選母親節禮物時，兼具實用性與CP值的「生活家電」成為許多人的熱門選擇。

許多網友表示「我都在母親節買電器，有優惠比較便宜」、「我覺得媽媽們肯定都需要一台洗碗機」，不過近年來性別意識抬頭，越來越多人提醒不要抱持著「減輕媽媽負擔」的心態在母親節贈送家務相關的家電，因為家務不該是媽媽一個人的責任，也有網友認為送家電容易踩雷，「直男才買實用的家用品，媽媽喜歡的是平常喜歡但捨不得買的奢侈品啦」、「勤儉持家的媽媽收到已有的小家電會很困擾的，舊得她捨不得丟的」。不過不可否認的是實用家電在許多人的選單上依然佔有一席之地，其實若是確認過媽媽的喜好及需求，送出她真正想要的生活家電，也不失為一個好禮物，重要的是要確保送出的禮物是媽媽喜歡、想要的，而非為了「幫媽媽做家事」，因為家事本來就該是全家人一起分擔！

No.6 包包

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說到母親節送禮，包包絕對是最經典不敗的好選擇。對於總是奔波於家庭與工作之間的職業媽媽來說，一款兼具質感與功能性的包包，不僅能滿足收納需求，也是在外展現自信與魅力的加分利器。尤其許多媽媽長期把家人放在第一位，自己卻總是背著泛舊破損的包包，而母親節就是個絕佳機會，為她換上一個全新、質感滿分的包包，絕對是向媽媽傳達心意的最佳選擇。對於預算較有限的人而言，不妨選擇簡約實用、設計感不俗的親民品牌；而若有餘裕，也可以考慮入手一款專櫃等級的中高價位包包，當作媽媽的專屬精品禮。

No.5 3C產品

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在這個科技日新月異的時代，3C產品早已不再是年輕人的專利，越來越多媽媽也開始接觸、享受科技帶來的便利和樂趣。不管是讓日常生活更加方便的智慧型手機，還是提升娛樂品質的平板電腦，這些貼近日常所需的科技好物，都是實用度滿分的禮物首選。除此之外，對於上了年紀或注重健康管理的媽媽，一款具備健康監測功能的智慧手錶，就是貼心又實用的選擇；而愛好音樂或經常接聽電話的媽媽，藍芽耳機能讓她擁有更舒適的聆聽體驗；至於喜歡拍照記錄生活的媽媽，一台輕巧高畫質的數位相機，則能成為她捕捉美好瞬間的好夥伴。今年不妨跳脫以往的送禮框架，選擇一款貼近媽媽生活需求的3C產品，為她帶來不一樣的驚喜與感動吧！

No.4 女裝服飾

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若說包包是畫龍點睛的配件，那麼一套得體又舒適的服裝，便是展現媽媽氣質與自信的根本。許多媽媽平時總是花錢幫家人添購新衣，對於自己的穿著往往沒有特別在意，而母親節正是一個絕佳時機，送上一套符合她個性與身形的美麗服裝，讓她重新找回那份屬於自己的光彩與自信。選購女裝時，不妨從媽媽平時的穿搭習慣出發，選擇她喜歡的顏色與版型。如果不確定尺寸或風格，也可以直接帶媽媽前往門市挑選，讓她自行選購心儀的服裝款式，讓整個送禮過程多了一份溫馨的互動，這也是一種別具意義的陪伴方式。此外，若希望禮物更具儀式感，也可以為媽媽安排一次專屬的造型體驗，從服裝、配件到簡單的妝容打理，讓她在特別的日子裡，重新看見閃閃發光的自己。

No.3 珠寶首飾

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珠寶首飾雖不是日常必需品，卻是最能代表珍貴心意的禮物之一。無論是一條簡約優雅的項鍊、一對精緻的耳環，還是一條設計感十足的手鍊，都能為媽媽的穿搭增添亮點。平常總是掛心家庭的她，或許很少為自己添購奢侈品，在這個專屬媽媽的節日，送上一套質感精緻的珠寶首飾，是最能讓她感受到被珍惜與重視的方式。選購珠寶時，可以根據媽媽的風格偏好做選擇，若她平常走低調內斂的路線，不妨選擇經典簡約款的珍珠飾品，低調展現媽媽的品味與氣質；若她個性較為時尚大方，也可以考慮設計感強烈、色彩鮮明的款式。不論價位高低，只要是用心挑選的飾品，對媽媽而言，都是最閃耀動人的禮物。

No.2 保健食品

隨著健康意識的抬頭與養生風潮的盛行，保健食品早已成為現代人日常生活中的重要夥伴。尤其對辛勞大半輩子的媽媽來說，營養的補充與體力的維持格外重要。從滴雞精、魚油、益生菌到葉黃素，不同品項能針對媽媽的身體狀況給予對應的照顧。選購時可參考平日的需求狀況，挑選信譽良好、成分單純的品牌，讓媽媽吃得安心、補得有效。在今年《女王節10大人氣禮物清單》中，保健品也同樣榮登第二名，顯示「健康」依然是最受重視的送禮主題，尤其對熟齡女性而言，日常的身體保養更是格外重要，因此保健食品穩居母親節熱門禮物首選行列之一，可說是實至名歸。網友表示「以前送保養品根本沒在用，後來直接改送她會吃的，像農純鄉滴雞精她每天都會喝」、「送魚油給媽媽顧眼睛最實用了」、「絕對是保健食品，每年母親節都會大補貨」。

No.1 保養品

毫無懸念，今年母親節十大人氣禮物排行由保養品穩居冠軍，近一年來累積高達35,079筆聲量，討論度相當驚人。各大百貨業者每年也會開打母親節大戰，除了祭出滿額贈、折扣優惠外，還會推出母親節限定組合，吸引子女們為媽媽挑選最適合的保養組合。隨著女性保養意識逐年提升，熟齡保養市場需求大增，抗老、緊緻、保濕等功效型產品成為熱門首選，知名品牌如雅詩蘭黛、SK-II 、資生堂等推出的母親節限定組合更是供不應求。

挑選產品時，建議從媽媽的膚質、年齡以及保養習慣出發。若不確定需求，也可以直接選擇組合包禮盒，這類產品多半設計為全方位保養，從清潔、保濕到修護一應俱全，不僅實用性高，包裝設計也極具質感，讓你在送禮時營造出滿滿的儀式感。「我買資生堂保養品，家母很開心」、「買給媽媽平常捨不得下手的整套保養品就對了」、「媽媽愛牌資生堂也可以考慮，我之前送我媽激抗痕緊緻霜她用了很滿意」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年04月30日至2025年04月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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