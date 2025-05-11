日本名導是枝裕和用iPhone拍短片 4招技巧捕捉日常之美

為了展現新機強大的攝影功能，蘋果再度與國際名導合作，近日上線了由日本名導是枝裕和執導的短片《Last Scene》，作為全球「Shot on iPhone」企劃的一部分，全片以iPhone 16 Pro拍攝，展現其最新攝影功能與強大鏡頭性能。由《小偷家族》、《怪物》日本知名大導是枝裕和執導，並與長期合作的攝影師瀧本幹也攜手合作，以自然寫實風格細膩捕捉海濱小鎮鎌倉的日常風貌與人文情感，呈現一段充滿奇幻想像的穿越時空愛情故事。

《Last Scene》片長27分鐘，由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地桃子主演，講述電視編劇倉田遇見來自50年後的孫女由比，試圖透過改寫電視劇結局，改變未來命運的穿越時空故事。主題曲〈Majide, sayonara baby〉由日本當紅音樂人Vaundy為影片量身創作，並可在Apple Music空間音訊格式中收聽。

《Last Scene》充分運用iPhone 16 Pro的先進攝影技術，包括4K 120fps杜比視界錄影呈現電影級慢動作，在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，營造夢幻氛圍；「電影級」模式加入背景模糊效果，在初次登場的鏡頭中更加突顯角色情感；iPhone 16 Pro系列新增的5倍望遠鏡頭則在由比遠望祖母的畫面中展現更加聚焦的效果；而「動作」模式讓奔跑場景依然流暢穩定，提升動態拍攝表現。