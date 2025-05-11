快訊

罷免徐欣瑩1萬9521份沒過關！ 差2006份連署書未達門檻

日本名導是枝裕和用iPhone拍短片 4招技巧捕捉日常之美

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
是枝裕和透過iPhone鏡頭，真實、毫不修飾地捕捉日常生活中轉瞬即逝的瞬間。圖／蘋果提供
是枝裕和透過iPhone鏡頭，真實、毫不修飾地捕捉日常生活中轉瞬即逝的瞬間。圖／蘋果提供

為了展現新機強大的攝影功能，蘋果再度與國際名導合作，近日上線了由日本名導是枝裕和執導的短片《Last Scene》，作為全球「Shot on iPhone」企劃的一部分，全片以iPhone 16 Pro拍攝，展現其最新攝影功能與強大鏡頭性能。由《小偷家族》、《怪物》日本知名大導是枝裕和執導，並與長期合作的攝影師瀧本幹也攜手合作，以自然寫實風格細膩捕捉海濱小鎮鎌倉的日常風貌與人文情感，呈現一段充滿奇幻想像的穿越時空愛情故事。

《Last Scene》片長27分鐘，由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地桃子主演，講述電視編劇倉田遇見來自50年後的孫女由比，試圖透過改寫電視劇結局，改變未來命運的穿越時空故事。主題曲〈Majide, sayonara baby〉由日本當紅音樂人Vaundy為影片量身創作，並可在Apple Music空間音訊格式中收聽。

《Last Scene》充分運用iPhone 16 Pro的先進攝影技術，包括4K 120fps杜比視界錄影呈現電影級慢動作，在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，營造夢幻氛圍；「電影級」模式加入背景模糊效果，在初次登場的鏡頭中更加突顯角色情感；iPhone 16 Pro系列新增的5倍望遠鏡頭則在由比遠望祖母的畫面中展現更加聚焦的效果；而「動作」模式讓奔跑場景依然流暢穩定，提升動態拍攝表現。

導演是枝表示：「我希望透過iPhone真實捕捉日常中那些稍縱即逝又珍貴的片刻，以及那些我們視為理所當然的珍貴事物。我心中構想呈現主角從餐廳到鎌倉再到摩天輪的旅程，以溫柔且充滿人情味的方式，探問在不斷變遷的未來中，什麼才是真正值得留下的？」《Last Scene》與幕後花絮影片現已於Apple YouTube頻道上架。

《Last Scene》由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地桃子主演。圖／蘋果提供
《Last Scene》由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地桃子主演。圖／蘋果提供
由是枝裕和執導，仲野太賀與福地桃子主演的短片《Last Scene》在Apple YouTube頻道能看到完整內容與幕後花絮。圖／蘋果提供
由是枝裕和執導，仲野太賀與福地桃子主演的短片《Last Scene》在Apple YouTube頻道能看到完整內容與幕後花絮。圖／蘋果提供
蘋果與日本名導是枝裕和合作拍攝短片《Last Scene》。圖／蘋果提供
蘋果與日本名導是枝裕和合作拍攝短片《Last Scene》。圖／蘋果提供
iPhone輕巧靈活的機身，即使在摩天輪車廂的狹小空間中，也能輕鬆取景拍攝。圖／蘋果提供
iPhone輕巧靈活的機身，即使在摩天輪車廂的狹小空間中，也能輕鬆取景拍攝。圖／蘋果提供
在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，就是使用電影級慢動作，營造夢幻氛圍圖／蘋果提供
在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，就是使用電影級慢動作，營造夢幻氛圍圖／蘋果提供
iPhone 16系列獨有的「攝影風格」功能與便利的控制板設計，想要什麼氛圍都能輕鬆調整。圖／蘋果提供
iPhone 16系列獨有的「攝影風格」功能與便利的控制板設計，想要什麼氛圍都能輕鬆調整。圖／蘋果提供

攝影師 日本

延伸閱讀

接受心臟檢查…91歲日本上皇明仁出院返家 診斷結果出爐

影／台灣粽戰南北、日本粽也分東西 陳其邁到三鳳中街包粽子

美英達成貿易協議 日媒：日本狀況不同難仿效

美國駐日大使受訪 認為有望鬆綁日本汽車關稅

相關新聞

日本名導是枝裕和用iPhone拍短片 4招技巧捕捉日常之美

為了展現新機強大的攝影功能，蘋果再度與國際名導合作，近日上線了由日本名導是枝裕和執導的短片《Last Scene》，作為...

久久津乳酪本舖崇德新門市開幕 打造無麩質甜點新體驗

曾榮獲台中市十大伴手禮首獎、海峽兩岸十大伴手禮金獎等多項獎項，以無麩質甜點聞名的「久久津乳酪本舖」，10日舉行台中市崇德...

全智賢、朴圭瑛PIAGET「階梯表」上身重返1960懷舊華美

復古並不單僅是一昧地懷舊，更因為舊時代確實有其美好、因而歷久彌新。瑞士高級珠寶與腕表品牌伯爵（PIAGET）今年發表了以...

自動送餐軌道超酷！日式鍋物「和十Shabu」中山區開幕

十承十餐飲集團旗下全新的日式鍋物品牌「和十Shabu」，日前於台北松江南京捷運站6號出口旁開幕，並請來型男藝人周予天擔任...

Demna首秀地點公開了！重返卡爾達耶街GUCCI典藏之家

在今年三月沸沸揚揚的人事異動：由同集團Balenciaga的前任創意總監Demna轉任GUCCI創意總監消息公布後，一時...

最強時尚Icon！凱特「奶油色洋裝＋香奈兒包」展仙氣 王妃同款復古珍珠項鏈秒斷貨

凱特王妃日前出席倫敦舉行的歐洲勝利日（VE Day）80周年紀念音樂會，再度以經典優雅造型成為全場焦點。175公分的她，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。