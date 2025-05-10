久久津乳酪本舖崇德新門市開幕 打造無麩質甜點新體驗

曾榮獲台中市十大伴手禮首獎、海峽兩岸十大伴手禮金獎等多項獎項，以無麩質甜點聞名的「久久津乳酪本舖」，10日舉行台中市崇德旗艦門市開幕典禮。職人精神久久津的創辦人黃威達強調，將為消費者打造無麩質甜點的新體驗。

今天的開幕儀式，由創辦人執行長黃威達與負責人曾顯惠率領員工，及特別策劃旗袍開幕派對穿著旗袍出席的佳麗，一起熱烈歡迎粉絲們的蒞臨。也與即將到來的母親節主題串聯，表達對女性溫柔力量的致敬。

以無麩質甜點聞名的「久久津乳酪本舖」，全新門市坐落在台中市北屯區崇德十九路，交通便利好停車，室外室內空間設計是一種美學概念，座位區更顯得悠閒有點浪漫又幸福感，店內不僅為甜點愛好者帶來各式甜點與伴手禮，也讓前來的顧客有舒適的環境。

曾顯惠表示，自2014年創立以來，久久津乳酪本舖一直致力於推廣無麩質甜點，源自創辦人黃威達因過敏而對無麩食品的追求。黃威達曾在日本專研乳酪製作技術，將職人精神與台灣在地食材相結合，打造出兼具健康與美味的甜點系列。

「上帝關了麵包的門，卻因乳酪開啟了甜點的窗。」黃威達表示：「我們希望透過無麩質、低過敏原的甜點，讓更多人不受限制地享受美食的快樂。」這次新門市的開設，正是為了提供更好的消費體驗與更多元的產品選擇。

品牌堅持使用台灣在地食材，將日本職人技術與台灣風味相結合。久久津乳酪本舖從冷藏乳酪甜點起家，逐漸發展出包括乳酪塔、方度乳酪、蛋糕、蘋果米餅等多元產品線。品牌致力於讓甜點更加單純自然，希望即使有過敏困擾的人，也能輕鬆享受美食。

黃威達期待這個新的空間，能成為更多人尋找幸福滋味的目的地，也是品牌故事的延續。無論是來品嚐限定商品，或參與開幕活動，都能感受到久久津乳酪本舖對品質與體驗的堅持。

久久津乳酪本舖也邀請所有甜點愛好者，共同開啟一段充滿甜蜜與幸福的全新旅程。新門市特別設計融合自然木質與溫暖燈光，打造「幸福甜點空間」的概念，門口設置蘋果樹裝飾，象徵品牌的起源與成長。

新門市特別推出多款門市限定商品，包括炙燒生乳酪：僅在門市販售的限定甜點，細火慢炙至金黃焦糖色澤，使用日本鮮奶油與進口乳酪製作，多層次口感一次滿足。

經典霜淇淋：獨創三重口感組合，包含手工布丁、無麩質蘋果米餅與濃醇霜淇淋，為炎夏提供清爽選擇。