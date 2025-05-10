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全智賢、朴圭瑛PIAGET「階梯表」上身重返1960懷舊華美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET伯爵全球品牌大使全智賢，日前出席了PIAGET SIXTIE腕表的展覽與發表活動。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵全球品牌大使全智賢，日前出席了PIAGET SIXTIE腕表的展覽與發表活動。圖／PIAGET提供

復古並不單僅是一昧地懷舊，更因為舊時代確實有其美好、因而歷久彌新。瑞士高級珠寶腕表品牌伯爵（PIAGET）今年發表了以1960年代為靈感的SIXTIE腕表與珠寶表，日前並首爾舉辦活動，並邀請了全球品牌大使全智賢，南韓超模Irene Kim、南韓演員朴圭瑛與金所炫出席，重現源自1960的華美典雅。

日前舉辦的活動中，南韓超模Irene Kim便以全新的SIXTIE腕表搭配以宮廷式雕刻手鐲、呈現黃金的多變層次之美；曾演出《雖然是精神病但沒關係》、《Sweet Home》的朴圭瑛則是以一身半透黑色薄紗上衣與黑色長褲搭配白金款SIXTIE腕表、簡約俐落；PIAGET全球品牌大使全智賢則同時配帶了一只SIXTIE腕表與SIXTIE高級珠寶墜鍊表，無意間展現了「雙時區」、多時態的風格主張。

2025年的全新SIXTIE腕表系列是以60年前的1960年代為發想，在當時PIAGET設計師Jean-Claude Gueit的創意發想下，1960至1970年代的PIAGET時計搖身一變成為了裝飾性鮮明的幾何珠寶；由於1969年的「石英革命」撼動了當時瑞士高級製表產業，伯爵（PIAGET）遂使用了梯形的結構，以階梯式輪廓修飾搭載石英機芯的表殼厚度，創造出關於時間呈現了全新風貌：將傳統小尺寸的手表化身為項鍊、珠寶手鐲，更成為品味與社會位階的隱形名片。

全新PIAGET SIXTIE腕表全數使用了黃K金、玫瑰金或精鋼為材質，上寬、下窄的階梯式表殼，並搭配了緞面拉絲面盤、鍍金時標，以及變形羅馬數字時標，將時間以簡約姿態駕馭，表殼並有鑲鑽、無鑽兩種配置，訂價約自37萬7,000元起；最高單價一款則為全智賢身上配戴的18K玫瑰金白色蛋白石鑽石長項鍊表，18K玫瑰金的階梯式表殼除選用了白色蛋白石面盤，並鑲嵌總重約8.34克拉的532顆鑽石，總工時多達200小時、並於品牌Plan-les-Ouates工坊製作，價格但洽。

PIAGET SIXTIE系列29毫米18K玫瑰金珠寶表（G0A50302），伯爵自製57P石英機芯、時間顯示，107萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET SIXTIE系列29毫米18K玫瑰金珠寶表（G0A50302），伯爵自製57P石英機芯、時間顯示，107萬元。圖／PIAGET提供
上寬下窄的SIXTIE系列腕表，帶來鮮明的1960年代風格。圖／PIAGET提供
上寬下窄的SIXTIE系列腕表，帶來鮮明的1960年代風格。圖／PIAGET提供
PIAGET SIXTIE系列29毫米18K玫瑰金與精鋼珠寶表（G0A50301），43萬9,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET SIXTIE系列29毫米18K玫瑰金與精鋼珠寶表（G0A50301），43萬9,000元。圖／PIAGET提供
新款SIXTIE系列長項鍊表，帶有1960年代的名媛風範，價格店洽。圖／PIAGET提供
新款SIXTIE系列長項鍊表，帶有1960年代的名媛風範，價格店洽。圖／PIAGET提供
曾演出《雖然是精神病但沒關係》的韓國演員朴圭瑛以一身黑色搭配PIAGETSIXTIE腕表、自信俐落 。圖／PIAGET提供
曾演出《雖然是精神病但沒關係》的韓國演員朴圭瑛以一身黑色搭配PIAGETSIXTIE腕表、自信俐落 。圖／PIAGET提供
南韓超模Irene Kim，過去活躍於時裝伸展台、近年則不時現身時尚精品場合。圖／PIAGET提供
南韓超模Irene Kim，過去活躍於時裝伸展台、近年則不時現身時尚精品場合。圖／PIAGET提供

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