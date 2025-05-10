全智賢、朴圭瑛PIAGET「階梯表」上身重返1960懷舊華美

復古並不單僅是一昧地懷舊，更因為舊時代確實有其美好、因而歷久彌新。瑞士高級珠寶與腕表品牌伯爵（PIAGET）今年發表了以1960年代為靈感的SIXTIE腕表與珠寶表，日前並首爾舉辦活動，並邀請了全球品牌大使全智賢，南韓超模Irene Kim、南韓演員朴圭瑛與金所炫出席，重現源自1960的華美典雅。

日前舉辦的活動中，南韓超模Irene Kim便以全新的SIXTIE腕表搭配以宮廷式雕刻手鐲、呈現黃金的多變層次之美；曾演出《雖然是精神病但沒關係》、《Sweet Home》的朴圭瑛則是以一身半透黑色薄紗上衣與黑色長褲搭配白金款SIXTIE腕表、簡約俐落；PIAGET全球品牌大使全智賢則同時配帶了一只SIXTIE腕表與SIXTIE高級珠寶墜鍊表，無意間展現了「雙時區」、多時態的風格主張。

2025年的全新SIXTIE腕表系列是以60年前的1960年代為發想，在當時PIAGET設計師Jean-Claude Gueit的創意發想下，1960至1970年代的PIAGET時計搖身一變成為了裝飾性鮮明的幾何珠寶；由於1969年的「石英革命」撼動了當時瑞士高級製表產業，伯爵（PIAGET）遂使用了梯形的結構，以階梯式輪廓修飾搭載石英機芯的表殼厚度，創造出關於時間呈現了全新風貌：將傳統小尺寸的手表化身為項鍊、珠寶手鐲，更成為品味與社會位階的隱形名片。