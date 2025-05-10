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自動送餐軌道超酷！日式鍋物「和十Shabu」中山區開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
店內展現和風優雅。圖/十承十集提供
店內展現和風優雅。圖/十承十集提供

十承十餐飲集團旗下全新的日式鍋物品牌「和十Shabu」，日前於台北松江南京捷運站6號出口旁開幕，並請來型男藝人周予天擔任一日店長。主打道地的日式風味、從湯底到醬料都來自自家獨門秘方。店內空間設計和風雅緻，也大量運用AI科技，包括超吸睛的軌道自動送餐系統，搭配線上點餐及自助結帳，讓食客有更多新體驗。

「和十Shabu」名稱來自執行長旅日留學的經驗與回憶，「和」在日語讀作「わ (Wa)」，有「日本」「和風」的意思，是日式火鍋、也與日本文化有深厚連結。「和十Shabu」則是結合了日本關東的濃郁與關西的清淡，也可詮釋為火鍋湯底和食材之間的完美融合。

火鍋的靈魂「湯底」，和十Shabu提供3種湯底，經典的「Shabu Shabu」鍋底以雞高湯熬煮柴魚、昆布等食材，帶來甘甜清香的日式風味。另一款融合了日本關西與關東料理方式的「壽喜燒」鍋底，採用日式正宗Sukiyaki風格的醬汁，加入了牛高湯、柴魚、昆布等。至於獨創的「辣味噌」鍋底，則採用自製的紅味噌醬，由蜜汁醬及特製辣油，帶來豐厚濃郁的口感。

和十Shabu也有許多與眾不同的鍋物收尾吃法。例如點選清爽的「 Shabu Shabu」，可保留鍋中少量湯汁，開大火將白飯煮至米粒鬆軟後熄火，加入雞蛋快速攪拌，最後撒上青蔥與海苔，完成一碗暖心道地的「日式雜炊」。

而醬汁風味特殊的「壽喜燒」可加入少量湯汁，煮至烏龍麵軟Q入味，接著打入蛋液、關火拌炒，撒上柴魚片與海苔，即可擁有一鍋「日式炒烏龍」。口味濃郁的辣味噌鍋則可以搭配特製的麵條煮成一碗日式拉麵。

主餐肉品主打Choice特選牛小排及M9澳洲和牛肩背，另有來自本土的秘製氣冷雞腿、究好豬五花。海鮮選項有鯛魚、鱸魚、蛤蜊、透抽等，都來自台灣產地新鮮直送，還有按照時令挑選的「季節限定特色食材」，如波士頓龍蝦、松葉蟹腳、日本金目鯛、南非活鮑魚等。

相關資訊可查： https://www.he10shabu.com/

最受歡迎的Choice特選牛小排。圖/十承十集提供
最受歡迎的Choice特選牛小排。圖/十承十集提供
超酷炫的送餐軌道。圖/十承十集提供
超酷炫的送餐軌道。圖/十承十集提供
套餐組合新鮮豐富。圖/十承十集提供
套餐組合新鮮豐富。圖/十承十集提供
型男藝人周予天日前擔任「和十 Shabu」一日店長。圖/十承十集提供
型男藝人周予天日前擔任「和十 Shabu」一日店長。圖/十承十集提供
型男藝人周予天（左起）、十承十集團執行長林士騰、十承十集團執行董事黃威廉為新店揭幕。圖/十承十集提供
型男藝人周予天（左起）、十承十集團執行長林士騰、十承十集團執行董事黃威廉為新店揭幕。圖/十承十集提供

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