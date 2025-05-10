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Demna首秀地點公開了！重返卡爾達耶街GUCCI典藏之家
在今年三月沸沸揚揚的人事異動：由同集團Balenciaga的前任創意總監Demna轉任GUCCI創意總監消息公布後，一時為時尚產業、也為GUCCI掀起了巨大的討論聲量。最新消息是：GUCCI的2026早春系列將在佛羅倫斯的賽提曼尼宮（Palazzo Settimanni）、也是品牌的「典藏之家」發表，或無聲傳遞了未來GUCCI新一季的設計重心：回歸經典。
對GUCCI而言，米蘭或許是重要的時尚大城、但佛羅倫斯才是品牌的風格元點：創辦人Guccio Gucci正是於1921年在此成立了GUCCI。在佛羅倫斯，人們可以前往GUCCI博物館（Palazzo GUCCI）、GUCCI餐廳 (GUCCI Osteria)、GUCCI酒吧 (GUCCI Giardino)，以及GUCCI藝術實驗工坊 (GUCCI ArtLab），感受關於GUCCI所帶來的多元生活風格面向。
GUCCI執行長Stefano Cantino表示，回到佛羅倫斯—尤其是賽提曼尼宮—既是致敬，也是宣示，「我們的典藏之家不只是過去的收藏所，而是一個充滿生命力的空間，透過不斷對話保留並重新詮釋GUCCI的品牌符碼。在這裡發表2026早春系列，是我們對文化與工藝傳承的堅定連結，同時也是邁向未來的自信展望。」
值得觀察的是，Demna先前廣受歡迎的原因包含了他對次文化、街頭流行、量體的變異的精準拿捏創造出的趣味與前衛調性，如今要掌舵GUCCI此一Kering Group集團最大業績量體的「頭牌」時，該如何在個人與品牌、前衛與古典之間找到平衡點？當GUCCI 2026早春發表之前，全世界都在看。
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