最強時尚Icon！凱特「奶油色洋裝＋香奈兒包」展仙氣 王妃同款復古珍珠項鏈秒斷貨

凱特王妃日前出席倫敦舉行的歐洲勝利日（VE Day）80周年紀念音樂會，再度以經典優雅造型成為全場焦點。175公分的她，身穿奶油色斜紋軟呢與雪紡中長洋裝，手提Chanel黑色經典手拿包，髮間以黑色蝴蝶結綁起，全身白色下以兩處黑色配件凸顯重點，展現她一貫高貴典雅。

這幾回歐洲勝利日紀念活動中，凱特王妃都未迴避穿著重複的服飾或配件，足以證明她永續時尚的實踐。音樂會上，她這套洋裝出自英國品牌 Self-Portrait，結合西裝剪裁的上身與百褶蕾絲裙襬，也曾於伊莉莎白女王白金禧音樂會穿過。

配件方面，王妃選戴復古珠寶設計師 Susan Caplan 出品的1980年代文藝復興風格耳環與五層仿珍珠項鍊，腳上穿著 Gianvito Rossi 米色麂皮高跟鞋，整體造型細節講究。而王妃將自己的波浪長髮向後梳，並用黑色天鵝絨蝴蝶結髮夾固定，這蝴蝶結也曾是王妃去年威斯敏斯特教堂舉行的皇家基金會頌歌儀式穿搭的選擇， 不但實踐永續時尚，也維持了她溫柔又典雅的王室形象。