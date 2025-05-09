德訓鞋、Andiamo包打頭陣 Bottega Veneta早秋陸續問世
由於原任品牌創意總監Matthieu Blazy已在去年12月宣布將前往其他品牌任職，但義大利精品品牌Bottega Veneta仍在近日發表了2025早秋單品，包含女士包款、男士鞋履，以及新一季的形象主視覺，悄然為即將來臨的秋季、預告風格新篇章。
在日前發表的2025早秋系列形象視覺中，Bottega Veneta更加聚焦於品牌的原點：包款與鞋履；無論是皮革長褲搭配的男士白色休閒「德訓鞋」、女士懷裡超大尺寸薄荷綠色的新款Andiamo包，早秋商品同時讓人欣賞到Bottega Veneta的兩大強項：經典的Intrecciato皮革編織工藝，以及擅長使用皮革在Ready to Wear成衣中，如女士身上合身剪裁的外套袖口與下擺。
Bottega Veneta 2025早秋女士包含將帶來Andiamo、Ciao Ciao、Dust Bag、Hop與Tosca系列。其中熱賣重點首推Andiamo將品牌另一經典的設計手法繩索以五金的方式呈現，成為包款的搶眼配飾，包款則有絲滑皮革、編織皮革、編織拉菲草等不同使用，並有大中小型甚至是晚宴外出用的狹長型手拿包；男士的鞋履則是紳士最「接地氣」的無形名片，除了體面的皮革短靴、復古繫帶休閒鞋，歷年熱賣的Eliot繫帶休閒鞋也重新回歸，另有一系列Orbit Flash則接軌近2季全面大熱的「德訓鞋」並有全黑、藍色、米白等新色。
Bottega Veneta 2025早秋系列已從五月起陸續到貨，可洽品牌全台專門店洽詢。
【2025報稅季來了】
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