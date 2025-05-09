建築美藏細節！韓韶禧、肖戰Boucheron上身曬貴氣

經典設計之所以深植人心，除了難忘的設計、更因能隨隨時間更迭而創新。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Quatre系列以多重紋飾與貴金屬的組合而聞名，在去年適逢Quatre系列20周年後，Boucheron近日再度推出Quatre系列全新新品，並邀請品牌代言人包含中國男星肖戰、韓星韓韶禧配戴，展現無分性別的精緻當代風格。

自2004始年，Boucheron寶詩龍從過往歷史檔案資料中得到啟發，使用了「羅緞直線刻紋」（Grosgrain）、「雙圈同心圓」（Double Godron）、「巴黎飾紋」（Clou de Paris）以及「鑽石圈」（Line of Diamonds）為珠寶表情，同時運用了18K黃金、白金、玫瑰金，以及黑、白、藍、紅、棕色等多種彩色陶瓷，創造出Boucheron珠寶世界中的一系列明亮新星。

2025年的Quatre系列則獻上了包含Quatre Classique系列Tube與Quatre Classique系列合計約12款新品，其中Quatre Classique系列Tube手鐲與項鍊是重點新作，尤其Boucheron大膽將Quatre的圓與一個D字型的手鐲結合，透過輕巧的五金機關，展現出簡約俐落印象，並為肖戰所配戴；此外Quatre Classique則大玩設計中的「出血」設計手法：以「裁切」的特殊角度呈現多重紋飾的堆疊，並因此更加強化了在色彩、紋飾與材質之間的多重對比。