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快來抽「全球不限航點雙人機票」！華航線上旅展開跑

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
華航直飛雪梨每周5班，即刻開啟精彩行程。圖/中華航空提供
華航直飛雪梨每周5班，即刻開啟精彩行程。圖/中華航空提供

華航空2025年線上旅展即日起至5月31日登場，主打全航線優惠、趣味互動的旅遊小花測驗，以及購票登錄抽獎活動，今年有旅行計劃者快搶先登入。

華航線上旅展可透過「旅遊小花」測驗，讓旅人找出最適合自己的旅遊風格。完成測驗後，即可解鎖機票加碼優惠專區進行購票，以及獲得旅遊小花專屬徽章，旅遊夢想就能即刻啟程。

活動期間內購票，並加入華夏會員完成登錄，還有機會抽中全球不限航點雙人機票加桃園國際機場凱悅酒店住宿一晚，以及全球不限航點機票等豐富好禮，買越多中獎機會越多，中獎名單將於6月18日前公布於活動網站。

線上旅展同步推出熱門航線的超值優惠，包括台北-新加坡、台北-石垣島、台北-雪梨、台北-布里斯本、高雄-香港、高雄-馬尼拉、高雄-熊本、高雄-福岡，實際價格以華航官網查詢為準。

詳細活動資訊與登錄辦法，可參閱線上旅展活動網頁，或加入華航官方LINE帳號，也能第一時間掌握最新優惠。

華航線上旅展：https://2025ttektf.china-airlines.com/

華航線上旅展開跑，搶優惠動作要快。圖/中華航空提供
華航線上旅展開跑，搶優惠動作要快。圖/中華航空提供
華航線上旅展優惠開賣。圖/中華航空提供
華航線上旅展優惠開賣。圖/中華航空提供

旅展 航線 華航

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