Netflix電視版觀賞體驗升級 內容推薦與搜尋功能再進化

串流影音平台Netflix近日宣布，即將在近期推出全新設計的電視版介面，為全球會員帶來更簡潔、直覺且個人化的使用體驗。此次改版不僅在視覺設計上升級，更針對內容推薦與搜尋功能進行重大優化，預計將於接下來幾週至數個月內陸續上線，逐步向全球會員推出。

Netflix首席產品長Eunice Kim表示，這次的介面更新，是為了讓使用者更快速找到感興趣的節目與電影，並提升整體觀影體驗。「新的介面更靈活，也能更即時回應會員需求。」

更新重點之一，是首頁內容推薦將更具即時性，能根據使用者當下的觀看行為與偏好調整。此外，Netflix也將把「搜尋」與「我的片單」捷徑移至畫面上方，更直覺操作也更便利。每部作品的介紹區也會加入像是「艾美獎得主」或「影集排行第1名」等標籤，幫助用戶更快判斷是否感興趣。

在行動裝置方面，Netflix近期也展開2項測試。首先是在iOS平台小規模開放結合生成式AI的新搜尋功能，用戶將可使用更口語化的語句進行搜尋，例如「我想看點輕鬆又有趣的劇」。另一項新功能則是垂直滑動的節目短片瀏覽介面，讓用戶像滑社群媒體般快速瀏覽Netflix節目片段，並可即時播放、收藏或分享。