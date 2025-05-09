Klook線上旅展5/12開跑 eSIM 10元起、飯店行程體驗1折

Klook線上旅展將登場，5月12日至6月15日連續35天，天天有「eSIM 10元起」、「全站折1,000元」超值活動，每周一三日更分別祭出「飯店1折」、「teamLab等超夯票券買1送1」、「行程體驗1折」優惠。

Klook指出，出國打卡拍美照最不能沒有網路！超熱門日韓泰港Klook eSIM最低只要10元，輸入優惠碼「25TTESIM」，就能用10元享受1 GB eSIM，也能補價差升級其他天數方案，數量有限換完即止。Klook eSIM可以App內一鍵開通、一秒加值，還支援吃到飽不降速，另外也推出10大熱門目的地人氣票券，輸入優惠碼享買1送1，活動期間每周三上午11點限時限量搶購，從日韓泰越港，到台灣美國法國等都涵蓋。如「韓國愛寶樂園」、「釜山通行證」、「Wild Wild猛男秀」、「東京哈利波特影城」、「東京豐洲teamLab」等。

此外，Klook也推出限量全球飯店和行程體驗超值1折券，分別於活動期間每周一和每周日早上11點準時開跑；此外，Klook還有輸入指定優惠碼就能享95折，全站最高折抵1,000元的優惠，活動期間每天上午11點限量發送。

Klook說，用LINE Pay結帳再賺回饋最多30%，5月19日至6月13日期間每周一，使用LINE Pay在Klook結帳單筆滿4,000元即享LINE POINTS 5%回饋；Klook新戶使用LINE Pay滿1,000元再拿額外5%回饋！針對日韓泰港新精選飯店，使用LINE Pay綁定中國信託LINE Pay卡結帳，輸入優惠碼「CTBC25750」還可再享LINE POINTS 20%回饋。