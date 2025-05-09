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女童在日系服飾賣場便溺？爸爸發文道歉：小孩有包尿布
先前一位網友在社群平台發布一段影片，影片中一名小女孩躲在日系服裝品牌的展示櫃裡「疑似在大便」，影片中拍攝者還笑問「有大出來嗎？」，引發網友激烈討論及憤怒，稍早爸爸發文道歉，解釋說小孩有包尿布、穿褲子，並沒有隨地大小便，至於「衣服上有淡淡的公主屎味」，只是他一貫的發文風格，真心向店家和大眾道歉。
以下為該網友發文：
對於前一篇 UNIQLO 影片
造成社會觀感不佳以及不適，深感抱歉。
這次po出的影片我感到非常抱歉
這是身為父親也是我本人的疏失
在此想解釋與澄清一下：
小孩本身是有包尿布、穿褲子的，並不是多數人認為的隨地大小便。
而且我真的沒辦法控制她大小便的時機。
重點是影片中，她並沒有真的排便，只是有便意。
文中提到「衣服上有淡淡的公主屎味」，真的只是我一貫的發文風格。
至於踩到貨架上、躲到衣服後方，確實是我們做家長的疏失，沒有及時提醒並制止孩子，在此真心向店家與社會大眾道歉。
當下員工有過來溫馨提醒，我們也有立即致歉，並要求孩子趕快出來。
再次向 UNIQLO 及大眾致上深深的歉意。稍早我們也已主動聯絡 @uniqlo_taiwan，盼望能誠意溝通並付起應有責任。
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