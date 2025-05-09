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星巴克連兩日買一送一 「母親節加贈康乃馨」！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克訂於5/10（六）、5/11（日）兩日為好友分享日。圖/摘自星巴克粉絲專頁
星巴克訂於5/10（六）、5/11（日）兩日為好友分享日。圖/摘自星巴克粉絲專頁

本周日就是母親節星巴克訂於5/10（六）、5/11（日）兩日為好友分享日，期間11:00～20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此活動不適用於部分指定門市，以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

此外，母親節5/11（日）當日，單筆消費金額滿888元，再送康乃馨花束乙束。單筆消費不累贈，數量有限、贈完為止。

5/11（日）前，於星巴克實體門市單筆消費滿688元，於結帳前主動出示OPENPOINT APP會員條碼，還可享有OPENPOINT點數10倍回饋。含會員基本點回饋率0.33%＋活動加贈點2.97%，每會員全統一集團通路消費最高回饋上限200點。活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/K880bM。

星巴克 母親節

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